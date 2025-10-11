Cosa mangiare nei tre pasti quotidiani e i segreti per la longevità: se ne parla domenica 12 ottobre a Modena con Franco Berrino

MODENA - Da domenica 12 ottobre torna "Forum Eventi": la rassegna - organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena - propone i primi quattro appuntamenti al BPER Forum di Modena (via Aristotele 33), in collaborazione con la libreria Ubik di Modena presente con il suo punto vendita all'interno del foyer del Forum.

Si comincia domani, domenica 12 ottobre alle 17.30 con Franco Berrino che sale sul palco per presentare "Il nostro veleno quotidiano" (Solferino), dedicato a quelli che definisce i «nemici invisibili» a tavola. A 81 anni Berrino continua a essere una delle voci più autorevoli in Italia sugli stili di vita legati alla prevenzione e alla longevità.

Perché è meglio evitare lattine e tappi con rivestimenti di plastica? Quali sono gli additivi alimentari pericolosi? Perché i ragazzi sono sempre più sterili? Perché i microbi sono così importanti? E cosa dobbiamo sapere dello zucchero, dei dolcificanti artificiali, dei grassi idrogenati, dei regolatori della crescita, dei cibi multiprocessati, del glifosato? Sono solo alcuni degli argomenti trattati in questo ideale vademecum di resistenza alimentare (e non solo) che ha come obiettivo una maggiore consapevolezza delle nostre abitudini per mangiare meglio e curarci a fondo della nostra salute. Berrino fa tesoro degli studi di una vita e delle ricerche più recenti per individuare i veleni che infestano le nostre tavole, le sostanze tossiche provenienti dall'agricoltura chimica e dall'industria alimentare, illustrando anche con chiarezza le possibili difese da adottare.

Franco Berrino, medico ed epidemiologo, ha lavorato per l'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e ha diretto l'Unità di Epidemiologia e il Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo bestseller ("Il cibo dell'uomo", per Franco Angeli) e ha fondato l'associazione «La Grande Via», che ha presieduto fino al 2024, con l'obiettivo di promuovere la longevità in salute attraverso l'alimentazione naturale, il movimento quotidiano e la ricerca interiore. Con Solferino ha pubblicato il bestseller "Fermare il tempo" (2023).