Forum Eventi d’autunno con Franco Berrino, Michela Marzano, Paolo Borzacchiello e Pupi Avati

MODENA - Da ottobre la letteratura torna a essere protagonista delle serate modenesi al BPER Forum: ed è solo l'inizio. Da domenica 12 ottobre torna "Forum Eventi": la rassegna - organizzata da BPER Banca con il patrocinio del Comune di Modena - propone i primi quattro appuntamenti al BPER Forum di Modena (via Aristotele 33), in collaborazione con la libreria Ubik di Modena presente con il suo punto vendita all'interno del foyer del Forum. A questi seguiranno altri incontri, tutti gratuiti, che accompagneranno il pubblico fino a fine novembre. Si comincia domenica 12 ottobre alle 17.30 con Franco Berrino che sale sul palco per presentare "Il nostro veleno quotidiano" (Solferino). Perché è meglio evitare lattine e tappi con rivestimenti di plastica? Quali sono gli additivi alimentari pericolosi? Perché i ragazzi sono sempre più sterili? Perché i microbi sono così importanti? E cosa dobbiamo sapere dello zucchero, dei dolcificanti artificiali, dei grassi idrogenati, dei regolatori della crescita, dei cibi multiprocessati, del glifosato? Sono solo alcuni degli argomenti trattati in questo ideale vademecum di resistenza alimentare (e non solo) che ha come obiettivo una maggiore consapevolezza delle nostre abitudini per mangiare meglio e curarci a fondo della nostra salute. Berrino fa tesoro degli studi di una vita e delle ricerche più recenti per individuare i veleni che infestano le nostre tavole, le sostanze tossiche provenienti dall'agricoltura chimica e dall'industria alimentare, illustrando anche con chiarezza le possibili difese da adottare. In un romanzo intimo, corale, con una struttura diversa da tutti i suoi libri precedenti, Michela Marzano mostra quanto sia assente e importante l'ascolto. La filosofa presenta "Qualcosa che brilla" (Rizzoli) domenica 19 ottobre alle 17.30. Nel romanzo ci sono otto voci di ragazzi e ragazze con un sintomo particolare che si incrociano: c'è chi non esce di casa, chi ruba, chi è in guerra con il cibo, chi si ferisce il corpo; a loro si affianca la figura di uno psichiatra, il dottor Mauro Rolli, che ha messo in discussione i metodi classici di cura ed è anche lui un uomo che deve curare le sue ferite. Marzano illumina con sincerità il disagio di una generazione a cui il mondo sembra aver rubato tutto. Attraverso la voce di chi cura con la parola, accompagna gli adolescenti - e chi li ama - nel difficile viaggio verso l'età adulta. Perché ognuno di noi è una storia che ha bisogno di essere raccontata. Unica, proprio perché imperfetta.
