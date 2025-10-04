Da lunedì 6 ottobre cambia la viabilità in via Cimarosa a Scortichino per lavori di posa delle condotte del gas
BONDENO (FERRARA) - Cambia temporaneamente la viabilità in via Cimarosa a Scortichino: a partire da lunedì 6 ottobre, sarà in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei residenti, al fine di consentire la posa di nuove condotte per la distribuzione di gas metano.
I lavori, eseguiti dalla Veronese Impianti, saranno realizzati per conto di Hera Spa.
Via Cimarosa sarà interdetta al traffico nella sua interezza, ovvero dalle intersezioni che questa forma con via Normandia e con via Provinciale (sp45).
I lavori si protrarranno sino a venerdì 14 novembre, e si svolgeranno solamente nelle giornate feriali, vale a dire dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 17.00. Di conseguenza, anche i rispettivi divieti di transito saranno in vigore nei medesimi giorni e orari.
I divieti di transito riguarderanno ogni genere di veicolo, ad eccezione dei veicoli di emergenza, di polizia, della ditta esecutrice dei lavori e dei residenti che potranno sempre raggiungere le abitazioni. Oltre al transito, in corrispondenza del cantiere sarà vietata anche la sosta.
I residenti di via Cimarosa e delle strade laterali sono stati direttamente informati tramite volantinaggio nelle buchette postali.
Tutte le altre informazioni sono riportate sul sito del Comune.
Leggi anche: 100 anni di Lidia Bellodi, a Bondeno cerimonia in Municipio per ricordare la staffetta partigiana
- Turismo in Emilia-Romagna, un pilastro per l'economia, ma col cuore fragile
- Da lunedì 6 ottobre cambia la viabilità in via Cimarosa a Scortichino per lavori di posa delle condotte del gas
- "Piazza idea", a Modena una serata per immaginare il futuro di piazza Sant'Agostino
- Modena, al via gli incontri del ciclo “Peace-makers. Persone che hanno fatto la pace”
- Torna il Giro del Martedì a Cento e nelle frazioni all'insegna della musica e della socialità
- Martedì 7 ottobre proiezione del docufilm su Ermanno Gorrieri con Michele De Pascale e Romano Prodi
- Forum Eventi d'autunno con Franco Berrino, Michela Marzano, Paolo Borzacchiello e Pupi Avati
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre