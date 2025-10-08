Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
“Di madre in figlia”, Concita De Gregorio presenta a Modena il suo ultimo libro

|8 Ottobre 2025 | Modena, | Taglio basso

MODENA - Giovedì 9 ottobre alle 19, nel giardino di Palazzo Coccapani a Modena (corso Vittorio Emanuele II, 59), si conclude “Morgante. Il giardino dei racconti”, la rassegna letteraria curata da Beppe Cottafavi che, per quattro giovedì, ha trasformato uno degli angoli più segreti e suggestivi di Modena in un luogo dedicato alla parola, alla voce, al racconto. A chiudere il ciclo di incontri arriva una delle voci più limpide e autorevoli del panorama culturale italiano, Concita De Gregorio, editorialista di Repubblica e scrittrice, da sempre attenta ai linguaggi del reale e alle narrazioni dell’anima. A Modena presenta il suo nuovo romanzo, "Di madre in figlia" (Feltrinelli), un’opera che intreccia tre generazioni femminili in un dialogo capace di risuonare come una memoria condivisa e collettiva.

Al centro del libro ci sono Marilù, Angela e Adelaide: tre donne unite da un legame complesso e luminoso. Marilù, la nonna, un tempo giovane rivoluzionaria, vive ora in cima a un’isola, immersa nel silenzio e nella natura selvaggia. Angela, sua figlia, è una donna che ha sempre sentito l’amore materno come una mancanza, un’assenza distratta. Quando per ragioni di lavoro decide di lasciare per qualche mese la propria figlia adolescente alla madre, non immagina che quel gesto aprirà una porta sul passato — e forse anche sul futuro. E poi c’è Adelaide, figlia del nostro tempo, cresciuta online, abituata a fotografare ciò che vive senza quasi mai viverlo davvero: la convivenza con la nonna, lontana da ogni connessione, sarà per lei prima uno strappo, poi una lenta e dolce rinascita.

Con la consueta scrittura elegante, empatica, mai retorica, Concita De Gregorio conduce il lettore in una storia di madri e figlie, di silenzi e ritorni, di ferite che diventano legami. Il romanzo diventa così una riflessione sull’identità femminile, sul tempo e sulla trasmissione invisibile di gesti, sguardi e desideri. L’incontro si tiene nel giardino di Palazzo Coccapani, un luogo di grande fascino barocco dove, grazie alla collaborazione tra Comune di Modena e Agenzia del Demanio, la letteratura trova casa per un’ultima serata all'aperto di parole e ascolto. Il titolo della rassegna, “Morgante”, evoca il poema cavalleresco di Luigi Pulci del 1481, ma rimanda anche a un tesoro nascosto proprio tra le mura di Palazzo Coccapani d’Aragona: un esemplare unico al mondo di quell’opera, custodito nella collezione del palazzo.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo, l’incontro si tiene presso la Sala Leonelli della Camera di Commercio (via Ganaceto 134).

L'incontro
Giovedì 9 ottobre l'editorialista e scrittrice è la protagonista dell'ultimo incontro della rassegna "Morgante"
Mirandola, l'Aperitivo in Giallo con l'avvocata Elisabetta Aldrovandi spostato all'Auditorium "Montalcini"
L'iniziativa
Mirandola, l'Aperitivo in Giallo con l'avvocata Elisabetta Aldrovandi spostato all'Auditorium "Montalcini"
A meno di 24 ore dall’apertura delle prenotazioni, i posti disponibili nella sala consiliare del Municipio erano andati completamente esauriti
Asili nido, in Emilia-Romagna oltre 700 nuovi posti: 156 in Provincia di Modena
Per i più piccoli
Asili nido, in Emilia-Romagna oltre 700 nuovi posti: 156 in Provincia di Modena
Ammontano a 38 milioni 454mila euro le risorse investite per l’anno educativo 2025-2026 dalla Regione
Open Day delle Terre d’Argine: i dipendenti dell’Unione si raccontano ai loro aspiranti futuri colleghi
L'iniziativa
Open Day delle Terre d’Argine: i dipendenti dell’Unione si raccontano ai loro aspiranti futuri colleghi
L'incontro si è svolto lunedì 6 ottobre nella sala consiliare del Municipio di Carpi
Raccolta rifiuti e pulizia della città: il giudizio dei modenesi migliora, ma il quadro resta critico
I dati
Raccolta rifiuti e pulizia della città: il giudizio dei modenesi migliora, ma il quadro resta critico
Federconsumatori Modena ha presentato i risultati della terza indagine su questo tema, in collaborazione con Cgil Modena e Fondazione Isscon
Carpi, giovedì 9 ottobre fontana verde per la sindrome Pans/Pandas
Da sapere
Carpi, giovedì 9 ottobre fontana verde per la sindrome Pans/Pandas
Nella giornata mondiale dedicata alla patologia che colpisce i bambini
Si fa consegnare da un'88enne gioielli e contanti con la truffa del finto incidente, arrestato 36enne
Cronaca
Si fa consegnare da un'88enne gioielli e contanti con la truffa del finto incidente, arrestato 36enne
L'intera refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e riconsegnata alla vittima
Scomparsa di Davide Malavasi, il cordoglio dell'ASD Nuova Modena Darts
L'addio
Scomparsa di Davide Malavasi, il cordoglio dell'ASD Nuova Modena Darts
E' scomparso nella notte del 7 ottobre dopo settimane di lotta e speranza in seguito ad un grave incidente in moto
Furto nella notte in un bar, 23enne arrestato dalla Polizia di Stato
Cronaca
Furto nella notte in un bar, 23enne arrestato dalla Polizia di Stato
Per il giovane è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria
Sei lavoratori in nero scoperti in un risto-bar nel modenese
Cronaca
Sei lavoratori in nero scoperti in un risto-bar nel modenese
I controlli dell'Ispettorato del Lavoro sono stati eseguiti in seguito alla segnalazione di un lavoratore straniero al sindacato Filcams Cigl
Carcere di Modena, entreranno in servizio 56 nuovi agenti
La novità
Carcere di Modena, entreranno in servizio 56 nuovi agenti
Complessivamente, con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, saranno 2.060 i nuovi agenti negli istituti penitenziari italiani
Giornate Fai d'Autunno, a Modena visite a Palazzo Ducale, Orto botanico e Chiesa di San Vincenzo. A Pavullo alla Riserva di Sassoguidano
Da sapere
Giornate Fai d'Autunno, a Modena visite a Palazzo Ducale, Orto botanico e Chiesa di San Vincenzo. A Pavullo alla Riserva di Sassoguidano
Complessivamente, oltre 700 luoghi saranno visitabili sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città
Attacco a Manchester, polizia: "Attentatore aveva giurato fedeltà all'Isis"
Attacco a Manchester, polizia: "Attentatore aveva giurato fedeltà all'Isis"
Errani 'allenatrice' di Paolini a Wuhan: "Dalle fastidio, ma varia il servizio"
Errani 'allenatrice' di Paolini a Wuhan: "Dalle fastidio, ma varia il servizio"
Ordini medici: "40mila camici bianchi in pensione entro il 2030, servono risorse"
Ordini medici: "40mila camici bianchi in pensione entro il 2030, servono risorse"
Human&Green Retail Forum 2025, la Dieta Mediterranea diventa algoritmo
Human&Green Retail Forum 2025, la Dieta Mediterranea diventa algoritmo
Gaza, Odifreddi 'gela' Parenzo in tv: "Hamas è ala estrema della resistenza palestinese"
Gaza, Odifreddi 'gela' Parenzo in tv: "Hamas è ala estrema della resistenza palestinese"
Porti, Latrofa (Adsp Mtcs): "Riprendiamo percorso Documento di Programmazione Strategica"
Porti, Latrofa (Adsp Mtcs): "Riprendiamo percorso Documento di Programmazione Strategica"
Franceschetti: "ComoLake spazio per rendere trasformazione accessibile"
Franceschetti: "ComoLake spazio per rendere trasformazione accessibile"
Il rebus della malattia misteriosa a Cuba: "Scenario complesso associato ad arbovirus"
Il rebus della malattia misteriosa a Cuba: "Scenario complesso associato ad arbovirus"
Farmaci, Kedrion: "Approvata negli Usa nuova immunoglobulina endovenosa al 10%"
Farmaci, Kedrion: "Approvata negli Usa nuova immunoglobulina endovenosa al 10%"
Vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi, sul tavolo manovra e regionali
Vertice di maggioranza in corso a Palazzo Chigi, sul tavolo manovra e regionali
Giornata del malato reumatico, Tonolo (Anmar) '40 anni insieme per vincere'
Giornata del malato reumatico, Tonolo (Anmar) '40 anni insieme per vincere'
I cavalli tornano al Circo Massimo, ecco il Longines Global Champions Tour dal 10 al 12 ottobre
I cavalli tornano al Circo Massimo, ecco il Longines Global Champions Tour dal 10 al 12 ottobre
Fratelli d'Italia stabile al 30%, crescono Forza Italia, Pd e M5S: il sondaggio
Fratelli d'Italia stabile al 30%, crescono Forza Italia, Pd e M5S: il sondaggio
Pallavolo, Nazionali da Mattarella. Velasco: "Se ci si abitua a vincere si perde, non chiamateci invincibili"
Pallavolo, Nazionali da Mattarella. Velasco: "Se ci si abitua a vincere si perde, non chiamateci invincibili"
Tumore al colon retto, i sintomi sono "vaghi e aspecifici": a cosa prestare attenzione
Tumore al colon retto, i sintomi sono "vaghi e aspecifici": a cosa prestare attenzione
Pensava fosse mal di schiena, 38enne muore di cancro al retto otto settimane dopo i primi sintomi
Pensava fosse mal di schiena, 38enne muore di cancro al retto otto settimane dopo i primi sintomi
Paolini, che rimonta a Wuhan: batte Yuan e raggiunge gli ottavi
Paolini, che rimonta a Wuhan: batte Yuan e raggiunge gli ottavi
Palmisano, nessun 'perdono' a Schwazer: "Ha rovinato marcia, non credo in seconde occasioni"
Palmisano, nessun 'perdono' a Schwazer: "Ha rovinato marcia, non credo in seconde occasioni"
Stop dal Parlamento europeo a termini 'salsiccia di tofu' o 'hamburger vegetale'
Stop dal Parlamento europeo a termini 'salsiccia di tofu' o 'hamburger vegetale'
Hard Rock Cafe Roma celebra i 40 anni di 'Ritorno al futuro', arriva la DeLorean
Hard Rock Cafe Roma celebra i 40 anni di 'Ritorno al futuro', arriva la DeLorean

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti

Festival della salute mentale Ro.Mens, premi per la fotografia a Michele Coccioli e per la musica a Jmii
Festival della salute mentale Ro.Mens, premi per la fotografia a Michele Coccioli e per la musica a Jmii
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Sanità, giovedì a Roma Stati generali cardiologi ospedalieri Anmco
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Settimana dislessia, dall'etichetta di ragazzi 'svogliati' a legge per tutelari
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Alzheimer, studio italiano apre speranza dall'epigenetica
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Nobel medicina, Iannacone: "Tante pagine da scrivere, le più belle saranno le terapie"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Tumori, in Lombardia camper prevenzione, Fontana: "Rafforzeremo accesso a screening"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Non solo cure, Iss: "Prescrivere contatto con natura e acqua promuove benessere"
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Manovra, cosa chiedono medici e infermieri per la sanità pubblica
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Ordini dei medici: "Siamo costruttori di pace, sosteniamo i colleghi su Freedom Flotilla"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
Dieta planetaria è 'rivoluzione'? Minelli: "Poche novità, puntare su salute microbiota"
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
"Ottobre mese della tosse, ma non è il freddo che fa ammalare i bimbi". I consigli del pediatra
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"
Giornata mondiale degli animali. Il veterinario: "In Italia più pet che abitanti"

    Xbox Game Pass, in Italia i prezzi non aumentano per tutti
    Xbox Game Pass, in Italia i prezzi non aumentano per tutti
    Design, da Edilegnoarredo manuale per guidare settore parquet tra innovazione e sostenibilità
    Design, da Edilegnoarredo manuale per guidare settore parquet tra innovazione e sostenibilità
    Orbits-Dialogues with intelligence, format per guidare leader azienda e giovani generazioni
    Orbits-Dialogues with intelligence, format per guidare leader azienda e giovani generazioni
    Roborock F25 Ultra, pulizia a vapore e acqua calda in un unico dispositivo
    Roborock F25 Ultra, pulizia a vapore e acqua calda in un unico dispositivo
    Modalità in incognito in arrivo su WhatsApp, come funziona
    Modalità in incognito in arrivo su WhatsApp, come funziona
    AI Mode debutta in Italia: la ricerca Google diventa più intelligente e multimodale
    AI Mode debutta in Italia: la ricerca Google diventa più intelligente e multimodale
    CTAO: l'osservatorio globale che svelerà i misteri dell'Universo
    CTAO: l'osservatorio globale che svelerà i misteri dell'Universo
    Il ritorno di skate. è un successo: oltre 15 milioni di giocatori nell’accesso anticipato - Il trailer
    Il ritorno di skate. è un successo: oltre 15 milioni di giocatori nell’accesso anticipato - Il trailer
    Da 'maestro jedi' delle startup a papà di Chatgpt, i segreti dietro il successo di Sam Altman
    Da 'maestro jedi' delle startup a papà di Chatgpt, i segreti dietro il successo di Sam Altman
    IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, il futuro digitale
    IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, il futuro digitale
    Green Building Council Italia: l'Associazione si apre a studenti e professionisti
    Green Building Council Italia: l'Associazione si apre a studenti e professionisti
    L'evoluzione della robotica domestica: Ecovacs ridefinisce la pulizia intelligente
    L'evoluzione della robotica domestica: Ecovacs ridefinisce la pulizia intelligente

    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
    Il finanziamento
    Liquidati i risarcimenti per i danni da grandine a San Felice
    Erogati quasi 400 mila euro a 110 aventi diritto
    La storia
    Contratto stipulato per Torre Borgo, nuovi cantieri in corso a San Felice
    Il 24 settembre scorso è stato firmato con la ditta RE.CO. Costruzioni di San Possidonio il contratto per il restauro e il miglioramento antisismico della struttura, che costerà 700 mila euro

    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"

