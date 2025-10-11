Domenica 12 ottobre in Piazza Grande a Modena l’iniziativa “Manovre per la vita” sulla disostruzione pediatrica
MODENA - Il 12 ottobre la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza Pediatrica (SIMEUP) torna con la “Manovra per la Vita”: in oltre 60 piazze italiane pediatri e infermieri insegneranno a genitori, insegnanti e cittadini le manovre salvavita di disostruzione pediatrica, fondamentali in caso di soffocamento da corpo estraneo.
Poche nozioni e gesti semplici, ma decisivi, che possono fare la differenza tra la vita e la morte e che tutti dovrebbero conoscere.
A Modena, l'appuntamento è in Piazza Grande, dalle 10 alle 18.
“Da 16 anni SIMEUP porta avanti questa missione educativa per diffondere sicurezza, prevenzione e consapevolezza: perché salvare la vita di un bambino significa proteggere il futuro” dichiara la dottoressa Stefania Zampogna, Presidente Nazionale SIMEUP".
“Quest’anno, però, continua la Presidente - la manifestazione porta con sé anche un messaggio universale. Con lo stesso spirito che ci spinge a difendere la salute dei più piccoli, vogliamo ricordare che ogni bambino ha diritto a crescere in pace, libero dalla paura”.
