Domenica 19 ottobre a Sassuolo la proiezione del docu-film “Parti uguali fra disuguali. L’eredità del pensiero di Ermanno Gorrieri”
SASSUOLO - Avrà luogo domenica 19 ottobre 2025 alle ore 18.00 a Sassuolo, presso l'Auditorium Pierangelo Bertoli in Via Pia 110, la proiezione del docu-film "Parti uguali fra disuguali. L'eredità del pensiero di Ermanno Gorrieri", realizzato con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena, Comune di Modena, Città di Sassuolo, Comune di Formigine e con il contributo della Camera di Commercio di Modena e BCC Emilbanca.
All'iniziativa, organizzata dalla Fondazione Gorrieri in collaborazione con il Comune di Sassuolo interverranno il Sindaco Matteo Mesini, e il Consigliere della Fondazione Gorrieri e curatore del Docufilm Claudio Gorrieri.
