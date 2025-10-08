Finale Emilia, il programma degli eventi di Manitese nel mese di ottobre

Di seguito, il calendario degli appuntamenti in programma nel mese di ottobre e organizzati da Manitese Finale Emilia nell'ambito di “Segni di Pace”. Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti.

Giovedì 9 ottobre — ore 18:30

Biblioteca Comunale, Concordia sulla Secchia

“Gaza, Mondo” — inaugurazione mostra itinerante di illustrazioni per Gaza e Medici Senza Frontiere, a cura di STORIE APS. Venti autori, venti sguardi: un modo semplice (e potente) per aprire conversazioni che spesso evitiamo.

Venerdì 10 ottobre — ore 20:45

Nuovo Cinema Corso, Finale Emilia

“Romagna tropicale” di Pascal Bernhardt — proiezione e incontro con il regista. Un viaggio tra luoghi e persone colpite dall’alluvione del 2023: immagini, testimonianze e domande scomode su sicurezza del territorio, cambiamento climantico e scelte di sviluppo.

Sabato 18 ottobre — orario da definire

Nuovo Cinema Corso, Finale Emilia

Orario comunicato a breve (Segui gli aggiornamenti sui Facebook o Instagram)

Incontro con Luca Casarini (Mediterranea Saving Humans), Fausto Giannelli (Giuristi Democratici) e Laura Solieri (giornalista e scrittrice).

Apertura della mostra “Gaza, Mondo” a cura di STORIE APS. Venti autori per la Palestina: mostra itinerante di illustrazioni per Gaza e Medici Senza Frontiere

Domenica 19 ottobre — ore 16:00

Mani Tese, Finale Emilia

“Domande rapide a bolognesi, ferraresi e centesi” — inchiesta su attualità e partecipazione politica, a cura di Se non noi allora chi?. Veniamo ad ascoltare e a dire la nostra: partecipare cambia già le cose di un millimetro (che poi diventano metri).

Sabato 25 ottobre — ore 18:30

Luogo comunicato a breve (Segui gli aggiornamenti sui Facebook o Instagram)

A cura del Forum dei Giovani di Finale Emilia

Incontro con l’ONG Mediterranea, con gli equipaggi di terra di Carpi — workshop partecipativo aperto a tutti. Seguirà aperitivo.

