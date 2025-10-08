Finale Emilia, il programma degli eventi di Manitese nel mese di ottobre
Giovedì 9 ottobre — ore 18:30
Biblioteca Comunale, Concordia sulla Secchia
“Gaza, Mondo” — inaugurazione mostra itinerante di illustrazioni per Gaza e Medici Senza Frontiere, a cura di STORIE APS. Venti autori, venti sguardi: un modo semplice (e potente) per aprire conversazioni che spesso evitiamo.
Venerdì 10 ottobre — ore 20:45
Nuovo Cinema Corso, Finale Emilia
“Romagna tropicale” di Pascal Bernhardt — proiezione e incontro con il regista. Un viaggio tra luoghi e persone colpite dall’alluvione del 2023: immagini, testimonianze e domande scomode su sicurezza del territorio, cambiamento climantico e scelte di sviluppo.
Sabato 18 ottobre — orario da definire
Nuovo Cinema Corso, Finale Emilia
Orario comunicato a breve (Segui gli aggiornamenti sui Facebook o Instagram)
Incontro con Luca Casarini (Mediterranea Saving Humans), Fausto Giannelli (Giuristi Democratici) e Laura Solieri (giornalista e scrittrice).
Apertura della mostra “Gaza, Mondo” a cura di STORIE APS. Venti autori per la Palestina: mostra itinerante di illustrazioni per Gaza e Medici Senza Frontiere
Domenica 19 ottobre — ore 16:00
Mani Tese, Finale Emilia
“Domande rapide a bolognesi, ferraresi e centesi” — inchiesta su attualità e partecipazione politica, a cura di Se non noi allora chi?. Veniamo ad ascoltare e a dire la nostra: partecipare cambia già le cose di un millimetro (che poi diventano metri).
Sabato 25 ottobre — ore 18:30
Luogo comunicato a breve (Segui gli aggiornamenti sui Facebook o Instagram)
A cura del Forum dei Giovani di Finale Emilia
Incontro con l’ONG Mediterranea, con gli equipaggi di terra di Carpi — workshop partecipativo aperto a tutti. Seguirà aperitivo.
- Finale Emilia, il programma degli eventi di Manitese nel mese di ottobre
- Bomporto, semaforo guasto tra via Nazionale e via Ravarino-Carpi
- Carenze igienico-sanitarie in una farmacia della Bassa, oltre 10mila euro di multa al legale responsabile
- Al Policlinico di Modena un seminario del dr. Brydon Bennet sul processo di sviluppo dei farmaci
- Sgominata una banda che rubava e rivendeva auto di lusso
- San Possidonio, Concordia e San Prospero si confermano "Comuni Ciclabili"
- Programma contro l’obesità infantile in Emilia-Romagna: miglioramento dell’indice di massa corporea per un partecipante su tre
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre