Finestra sulla moda: il 9 ottobre a Carpi un incontro per orientarsi tra le tendenze del fashion che verrà
CARPI - Una sintesi utile ad acquisire gli elementi che caratterizzeranno lo stile e i mood del fashion dell’Autunno/Inverno 2026/2027, spunti da mettere a valore per realizzare le proprie collezioni: questo il cuore de Finestra sulla moda, l’apprezzato e ormai consueto appuntamento condotto dalla Textile & Trend Consultant Emanuela Contini che, promosso da Carpi Fashion System insieme a ForModena, si svolgerà giovedì 9 ottobre alle ore 14.30, in modalità webinar, tramite la piattaforma Google Meet. Il link per partecipare è il seguente: https://meet.google.com/qdw-hfea-wpk.
Un incontro di formazione gratuito, rivolto agli operatori del settore, titolari di impresa e addetti del comparto moda del territorio.
Protagonisti del webinar saranno le fiere, i colori, i filati, i tessuti, gli accessori e le tendenze.
Emanuela Contini presenterà ai partecipanti il lavoro di sintesi e la presentazione di temi e mood emersi dalle fiere più importanti, dalle vetrine dei negozi-pilota e dai quaderni di tendenza: un’occasione utile per gli addetti ai lavori per riepilogare, concretizzare ed evidenziare le idee progettuali, le immagini, i mood e le tendenze da implementare nella creazione del prodotto.
La ricerca sarà presentata attraverso immagini, utili a individuare gli argomenti e le ispirazioni più importanti da approfondire nella fase di progettazione del campionario.
Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione CR Carpi e Comune di Carpi, Fondazione Democenter-SIPE e ForModena.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.
