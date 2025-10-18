Forum nazionale della Polizia Locale, riconoscimento per il comando di Mirandola

MIRANDOLA - Si è svolta presso la Fiera di via Lunga la 4ª edizione del Forum nazionale della Polizia Locale, uno degli appuntamenti di riferimento a livello nazionale per i corpi e i servizi di polizia locale. L’evento, promosso da Promoberg, ha offerto due giornate di alta formazione e confronto con oltre 𝟴𝟬 𝘀𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲, 𝟭𝟬𝟬 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 e 𝟵𝟭 𝗲𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 provenienti da 14 regioni italiane e 2 Paesi esteri.

Numeri da record per l’edizione 2025: 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟱.𝟬𝟬𝟬 gli iscritti ai corsi, cinque volte più numerosi rispetto all’anno precedente, a conferma dell’interesse crescente verso tematiche di sicurezza urbana, operatività sul campo e innovazione tecnologica applicata al settore.

Presente anche una delegazione della 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗮 , che ha partecipato attivamente ai lavori del Forum, distinguendosi per l’elevato profilo professionale. Particolarmente apprezzata la partecipazione dell’unità cinofila mirandolese, protagonista di una dimostrazione operativa tematica, che ha riscosso l’interesse degli operatori e del pubblico presente.

In occasione del Forum, agli operatori della Polizia Locale di Mirandola: Ispettore Raffaele 𝗗𝗶 𝗖𝗮𝗻𝗼𝘀𝗮 Ispettore Valerio 𝗭𝗼𝗻𝗶 Agente scelto Danilo 𝗖𝗮𝗿𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 Agente Christian 𝗩𝗮𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮 Agente Fabio 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮 Agente David 𝗗𝗲 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗶𝘀

è stata conferita una "𝗦𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗹𝗶𝗲𝘃𝗼", riconoscimento che premia le attività di indagine e le operazioni svolte sul territorio comunale negli ultimi mesi.