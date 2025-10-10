Inaugurata la mostra “Gaza, mondo”, visitabile fino al 17 ottobre alla biblioteca di Concordia

CONCORDIA - È stata inaugurata nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 ottobre, presso la Biblioteca Comunale di Concordia, la mostra itinerante “Gaza, Mondo”, prima tappa di un percorso che fino a dicembre toccherà diversi luoghi del territorio. L’iniziativa è promossa dall’associazione Storie all’interno del festival “Segni di Pace”, organizzato da Mani Tese Finale Emilia con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna.

La mostra raccoglie le opere di 24 illustratori che hanno donato i propri lavori in sostegno del presidio di Medici Senza Frontiere a Gaza, unendo l’arte alla solidarietà e al desiderio di pace.

La mostra sarà visitabile fino al 17 ottobre negli orari di apertura al pubblico della biblioteca: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18; il sabato dalle 9 alle 12. Durante il periodo di apertura sarà inoltre possibile ordinare le stampe delle illustrazioni.

La vicesindaca di Concordia, Katia Pedrazzoli, presente all’inaugurazione, ha dichiarato: “Accogliere a Concordia una mostra come "Gaza, Mondo" in una giornata come quella di ieri è per noi molto significativo. L'arte sa parlare un linguaggio universale che sa illuminare le coscienze e arrivare al cuore delle persone. Iniziative come questa ci aiutano a prendere consapevolezza del genocidio in atto, obbligandoci a riflettere. Ringraziamo l’associazione Storie e Mani Tese per aver scelto la nostra comunità come punto di partenza di un percorso che unisce cultura, solidarietà e impegno civile".