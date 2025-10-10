L’azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena piange la prematura scomparsa dell’infermiera Cristina Muzzarelli

MODENA - Pubblichiamo la nota dell'AOU di Modena sulla scomparsa dell'infermiera Cristina Muzzarelli.

È con profonda tristezza che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena annuncia la scomparsa prematura dell'infermiera Cristina Muzzarelli.

Cristina ha svolto la sua attività lavorativa sia al Policlinico che, in tempi più recenti, a Baggiovara. Professionista molto stimata, ha sempre operato nell'ambito delle sale operatorie, in particolare in Neurochirurgia.

Ricorderemo Cristina per la sua umanità, la sua grande disponibilità e la cura con cui ha svolto ogni giorno il proprio lavoro; per anni è stata punto di riferimento per la neurochirurgia, strumentista disponibile, competente e sempre attenta ai bisogni dei pazienti.

La sua assenza lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare al suo fianco.

La Direzione Generale, la Direzione Assistenziale e tutto il personale dell'Azienda, in particolare i professionisti e gli amici dei blocchi operatori dell'Ospedale di Baggiovara e Policlinico, si uniscono al dolore dei familiari e dei congiunti, ai quali porgono le più sentite condoglianze.

Leggi anche: Policlinico di Modena e ospedale di Baggiovara, 66 posti letto in meno