L’azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena piange la prematura scomparsa dell’infermiera Cristina Muzzarelli
MODENA - Pubblichiamo la nota dell'AOU di Modena sulla scomparsa dell'infermiera Cristina Muzzarelli.
È con profonda tristezza che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena annuncia la scomparsa prematura dell'infermiera Cristina Muzzarelli.
Cristina ha svolto la sua attività lavorativa sia al Policlinico che, in tempi più recenti, a Baggiovara. Professionista molto stimata, ha sempre operato nell'ambito delle sale operatorie, in particolare in Neurochirurgia.
Ricorderemo Cristina per la sua umanità, la sua grande disponibilità e la cura con cui ha svolto ogni giorno il proprio lavoro; per anni è stata punto di riferimento per la neurochirurgia, strumentista disponibile, competente e sempre attenta ai bisogni dei pazienti.
La sua assenza lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare al suo fianco.
La Direzione Generale, la Direzione Assistenziale e tutto il personale dell'Azienda, in particolare i professionisti e gli amici dei blocchi operatori dell'Ospedale di Baggiovara e Policlinico, si uniscono al dolore dei familiari e dei congiunti, ai quali porgono le più sentite condoglianze.
Leggi anche: Policlinico di Modena e ospedale di Baggiovara, 66 posti letto in meno
- Modena, spaccia in zona stazione autocorriere: arrestato dalla Polizia di Stato
- Carpi partecipa alla Marcia della pace PerugiAssisi
- L'azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena piange la prematura scomparsa dell’infermiera Cristina Muzzarelli
- Modena, ruba su auto in sosta: la Polizia di Stato arresta un 35enne in possesso di cacciavite e un coltello serramanico
- Modena, sabato 11 ottobre la caserma dei Vigili del Fuoco apre alla cittadinanza per far conoscere la propria attività e i mezzi in dotazione
- Carpi, via ai bandi per l'affidamento delle palestre degli istituti scolastici "Alberto Pio" e "Vallauri"
- Approvato il Piano dei nuovi interventi urgenti per la frana di Boccassuolo
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre
- Malore nella notte, Poggio Rusco piange la morte della 20enne Eleonora Bagoli