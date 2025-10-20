Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
20 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > San Felice sul Panaro > Maltempo 2022 e 2023, dalla Regione nuove misure a sostegno delle comunità colpite

Maltempo 2022 e 2023, dalla Regione nuove misure a sostegno delle comunità colpite

|20 Ottobre 2025 | In Primo Piano, | Mirandola, | Finale Emilia, | San Felice sul Panaro

Fino a 187mila euro per i proprietari privati, nel caso in cui sia andata distrutta l’abitazione principale, e fino a 450mila euro per le attività economiche e produttive. Sono le ulteriori misure, previste da un decreto firmato dal presidente della Regione, Michele de Pascale, a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive colpite dagli eventi calamitosi del 17-19 agosto, 22 novembre, 5 dicembre 2022 e 22-27 luglio 2023, con un tornado nella Bassa Romagna. Non solo: l’atto introduce la possibilità di presentare domanda di contributo per far fronte a danni ad abitazioni diverse da quelle principali e per quelli relativi alla ricostruzione o alla delocalizzazione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile. Possono presentare richiesta di contributo pure le associazioni senza scopo di lucro, nel caso in cui le relative sedi abbiano subito danni. Sempre in base al decreto, anche gli agriturismi e le fattorie didattiche possono accedere ai contributi, unicamente per i danni ai beni mobili e immobili destinati all’esercizio dell’attività alla data dell’evento calamitoso.

“Nonostante il 2022 sia stato un anno di caldo record e siccità, anche in Emilia-Romagna, non lo dimentichiamo, non sono mancati eventi estremi di precipitazione, in alcuni casi eccezionali, che hanno causato gravi danni - ha ricordato la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini -. Così come non dimentichiamo gli eventi di luglio 2023, che hanno aggravato una situazione già estremamente complessa, dopo le alluvioni di maggio. Con questo decreto a firma del presidente- ha concluso la sottosegretaria- vogliamo assegnare ulteriori aiuti concreti a chi è stato danneggiato in queste annate”.

Il decreto evidenzia i punti relativi agli organismi istruttori interessati (amministrazioni comunali e Unioni), specifica chi può presentare domanda, indica i termini del procedimento e la modulistica relativa alla presentazione della richiesta di contributo. L’atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, sul sito dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione Emilia-Romagna.

 

Gli eventi

Precipitazioni piovose, grandinate, venti di burrasca e trombe d’aria. Nel 2022 e 2023, oltre alle alluvioni, eccezionali eventi meteorologici hanno causato danni ingenti in Emilia-Romagna, anche al patrimonio immobiliare e mobiliare a uso abitativo e produttivo. Nell’ambito territoriale di alcune province, o dell’intero territorio regionale, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale dal Consiglio dei ministri e sono state quindi adottate una serie di ordinanze del capo del Dipartimento della Protezione Civile, con le direttive per disciplinare il riconoscimento dei contributi stanziati.

LEGGI ANCHE:

 

Ultim’ora

Notizie del giorno

Maltempo 2022 e 2023, dalla Regione nuove misure a sostegno delle comunità colpite
Da sapere
Maltempo 2022 e 2023, dalla Regione nuove misure a sostegno delle comunità colpite
Previsti fino a 187mila euro per i privati, nel caso sia andata distrutta l'abitazione principale, e 450mila euro per le attività produttive
Sospetta appropriazione di denaro da parte di un dipendente, Fondazione di Modena sporge denuncia
Il caso
Sospetta appropriazione di denaro da parte di un dipendente, Fondazione di Modena sporge denuncia
"L’interessato è stato sospeso in via cautelare, il Cda ha già adottato i provvedimenti necessari per tutelare il patrimonio e garantire la piena trasparenza" si legge nella nota
Mirandola, gli appuntamenti in programma alla Sala "Trionfini"
L'iniziativa
Mirandola, gli appuntamenti in programma alla Sala "Trionfini"
Tutte le attività attualmente programmate per la fine del mese di ottobre
Bomporto in autunno alla biblioteca "Tolkien" nuovi orari e una stagione ricca di eventi
Da sapere
Bomporto in autunno alla biblioteca "Tolkien" nuovi orari e una stagione ricca di eventi
Le novità rientrano nel piano strategico “Mi Libro Ancora”, pensato per rafforzare il ruolo della biblioteca come presidio culturale
Ancora spray urticante spruzzato all'interno dell'Istituto "Barozzi", diversi studenti medicati
Cronaca
Ancora spray urticante spruzzato all'interno dell'Istituto "Barozzi", diversi studenti medicati
E' accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 20 ottobre
Sicurezza a Carpi, Bonzanini (Lega): "Serve il pugno duro"
Politica
Sicurezza a Carpi, Bonzanini (Lega): "Serve il pugno duro"
"Non è più accettabile che famiglie e ragazzi onesti debbano avere paura di fare una semplice passeggiata la sera" si legge nella nota stampa
Donato al Policlinico di Modena un dispositivo trasportabile per la perfusione degli organi
Le novità per la salute
Donato al Policlinico di Modena un dispositivo trasportabile per la perfusione degli organi
Donazione complessiva, che comprende una fornitura di device monouso per il suo utilizzo, da oltre 500mila euro da parte di Modena ARTS Foundation
Aggressione omofoba ai danni di un ragazzo di 24 anni
Cronaca
Aggressione omofoba ai danni di un ragazzo di 24 anni
E' accaduto alla stazione di Parma, la vittima è il presidente del Rotaract Club Carpi
Discarica Finale Emilia, l'Osservatorio: "Il sindaco attivi un'ordinanza di blocco dei rifiuti"
L'osservazione
Discarica Finale Emilia, l'Osservatorio: "Il sindaco attivi un'ordinanza di blocco dei rifiuti"
"Ci attiveremo per una raccolta firme - si legge nella nota stampa - Il sindaco vuole uscire da questa ambiguità?"
Castelfranco Emilia, ad un anno dall'alluvione il punto della situazione a Manzolino, Piumazzo e Riolo
L'anniversario
Castelfranco Emilia, ad un anno dall'alluvione il punto della situazione a Manzolino, Piumazzo e Riolo
Il 20 ottobre 2024, esattamente un anno fa, un'ingente pioggia mise a dura prova il reticolo idraulico secondario in diverse zone della provincia di Modena
Fienile in fiamme a Bomporto
Cronaca
Fienile in fiamme a Bomporto
Diverse squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nella giornata di ieri, domenica 19 ottobre
Omicidio-suicidio a Mirandola, mercoledì i funerali congiunti di Giuseppe Campi e Fedora Pedrazzi
Cronaca
Omicidio-suicidio a Mirandola, mercoledì i funerali congiunti di Giuseppe Campi e Fedora Pedrazzi
L'uomo lo scorso 11 ottobre ha ucciso la moglie malata e poi si è tolto la vita
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Parkinson, in Italia ok ad apomorfina sublinguale in episodi off
Parkinson, in Italia ok ad apomorfina sublinguale in episodi off
Oculista Bisantis: "Con la lente intraoculare Icl immediato effetto wow"
Oculista Bisantis: "Con la lente intraoculare Icl immediato effetto wow"
Attacco sinagoga Manchester, re Carlo visita luogo attentato
Attacco sinagoga Manchester, re Carlo visita luogo attentato
Diabete, al congresso Amd arriva la campagna 'Oltre il pregiudizio'
Diabete, al congresso Amd arriva la campagna 'Oltre il pregiudizio'
Calcio, quote Sisal: Tudor sotto esame dopo la sconfitta di Como
Calcio, quote Sisal: Tudor sotto esame dopo la sconfitta di Como
Al Municipio I Roma prosegue 'Cuore sano a Km 0', Bonaccorsi 'progetto unisce prossimità e diagnosi'
Al Municipio I Roma prosegue 'Cuore sano a Km 0', Bonaccorsi 'progetto unisce prossimità e diagnosi'
Sarkozy va in carcere, domani prima notte in cella per l'ex presidente francese
Sarkozy va in carcere, domani prima notte in cella per l'ex presidente francese
Manovra, arriva la stretta sui soccorsi in montagna: ecco quando si pagheranno
Manovra, arriva la stretta sui soccorsi in montagna: ecco quando si pagheranno
La Spagna contro l'ora solare. Sanchez: "Il cambio non ha senso"
La Spagna contro l'ora solare. Sanchez: "Il cambio non ha senso"
Successso a Milano per Factorial Summit 2025, evento per futuro lavoro
Successso a Milano per Factorial Summit 2025, evento per futuro lavoro
Manovra, cedolare secca per affitti brevi sale al 26%: cosa significa
Manovra, cedolare secca per affitti brevi sale al 26%: cosa significa
Treni, domani 21 ottobre sciopero del personale per la manutenzione
Treni, domani 21 ottobre sciopero del personale per la manutenzione
Maltempo in Liguria, a Genova voli dirottati per scarsa visibilità
Maltempo in Liguria, a Genova voli dirottati per scarsa visibilità
REbuild, annuncia date 2026 e presenta il 'Manifesto per il futuro delle costruzioni'
REbuild, annuncia date 2026 e presenta il 'Manifesto per il futuro delle costruzioni'
Carenza di antibiotici, lo studio: "Tra le cause aumento costi produzione e calo prezzi"
Carenza di antibiotici, lo studio: "Tra le cause aumento costi produzione e calo prezzi"
Russia, il messaggio dell'ambasciatore: "Italia non sia complice del furto Ue su beni congelati"
Russia, il messaggio dell'ambasciatore: "Italia non sia complice del furto Ue su beni congelati"
Città più sostenibili, ecco dove si vive meglio: Trento e Mantova al top
Città più sostenibili, ecco dove si vive meglio: Trento e Mantova al top
Dazi e Ucraina, Pd a Meloni: "Dopo post rilanciato da Trump, chiarisca su rapporti con Ue"
Dazi e Ucraina, Pd a Meloni: "Dopo post rilanciato da Trump, chiarisca su rapporti con Ue"
Ora solare, effetto-fuso sull'orologio biologico: quali cibi scegliere e quando mangiare
Ora solare, effetto-fuso sull'orologio biologico: quali cibi scegliere e quando mangiare
Florida, trovata 'postazione' sospetta nei pressi aeroporto dove atterra Trump
Florida, trovata 'postazione' sospetta nei pressi aeroporto dove atterra Trump

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo

SALUTE

Manovra, Uap: "Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture"
Manovra, Uap: "Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture"
Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf
Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf
Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente sveglio
Torino, rimosso cancro prostata con robot e incisione di soli 3,5 cm sul paziente sveglio
Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi intestinale
Microbiota target longevità, Ddl per l’accesso alle cure pazienti con disbiosi intestinale
Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di Guidonia fa scuola nel mondo
Migliorare la valutazione della postura in contesti clinici e sportivi, azienda di Guidonia fa scuola nel mondo
Disturbi alimentari e psicofarmaci: "Falsi miti sui social creano trend pericolosi". L'allarme arriva dagli esperti di Lilac-Centro Dca
Disturbi alimentari e psicofarmaci: "Falsi miti sui social creano trend pericolosi". L'allarme arriva dagli esperti di Lilac-Centro Dca
Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salute, comuni abitudini che falsano esami e test, medici svelano quali sono
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"
Salvare il Ssn, la proposta di Vaia: "Va potenziato non indebolito, serve welfare integrato, moderno e umano"
Malattie rare, arriva la prima serie di podcast che dà voce all'Atassia di Friedreich
Malattie rare, arriva la prima serie di podcast che dà voce all'Atassia di Friedreich
Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica, ok Ue a nuova terapia  
Polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica, ok Ue a nuova terapia  
Puglia terza regione per Mici, fa tappa a Bari l'Academy per giovani gastroenterologi 
Puglia terza regione per Mici, fa tappa a Bari l'Academy per giovani gastroenterologi 
50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia
50 anni di Italpol Vigilianza, a Roma serata di solidarietà a favore di Komen Italia

Sul Panaro on air

    • WatchTurismo nella Bassa Modenese, aprono 16 punti informativi in otto Comuni
    • WatchDenunciato minorenne per truffa ad un'anziana: parla Mario Paternoster capo della Polizia di Stato
    • WatchLa festa finale con tutti i figuranti di Sogni Cinema e Illusioni a Tresigallo

    • ATTUALITÀ

    Presentato l'Omoda 4, crossover compatto che supera le convenzioni
    Presentato l'Omoda 4, crossover compatto che supera le convenzioni
    Pixel Watch 4, la rivoluzione tonda di Google
    Pixel Watch 4, la rivoluzione tonda di Google
    Manovra, Celani (Aigab): "Aliquota al 26% per affitti brevi è stangata su famiglie italiane"
    Manovra, Celani (Aigab): "Aliquota al 26% per affitti brevi è stangata su famiglie italiane"
    ROG Xbox Ally, Asus e Microsoft sognano la console universale
    ROG Xbox Ally, Asus e Microsoft sognano la console universale
    Maxi-down globale: anche Amazon coinvolta, problemi di accesso e servizi AWS in crisi
    Maxi-down globale: anche Amazon coinvolta, problemi di accesso e servizi AWS in crisi
    Canva in difficoltà: segnalazioni di malfunzionamenti e accessi rallentati
    Canva in difficoltà: segnalazioni di malfunzionamenti e accessi rallentati
    StatisticAll 2025: dati e AI ridisegnano il futuro del lavoro giovanile
    StatisticAll 2025: dati e AI ridisegnano il futuro del lavoro giovanile
    KTM 990 RC R 2026: la nuova Supersport di Mattighofen
    KTM 990 RC R 2026: la nuova Supersport di Mattighofen
    Audi e-tron GT quattro FISI: sportività elettrica e stile inedito a Trento
    Audi e-tron GT quattro FISI: sportività elettrica e stile inedito a Trento
    PEUGEOT semplifica la mobilità elettrica
    PEUGEOT semplifica la mobilità elettrica
    Fleet Pro 2025: il diesel domina ancora, ma l’elettrificazione è partita
    Fleet Pro 2025: il diesel domina ancora, ma l’elettrificazione è partita
    MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025: eleganza e creatività britannica
    MINI e Paul Smith al Japan Mobility Show 2025: eleganza e creatività britannica

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La storia
    Nuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
    Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
    L'avvenimento
    A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
    Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
    L'opportunità
    Novi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
    A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45

    Curiosità

    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.

    chiudi