Maranello, i Carabinieri arrestano un rapinatore che aveva aggredito una barista con la punta di un trapano
MARANELLO - In data 1 ottobre 2025, i Carabinieri della Stazione di Maranello (MO), hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 52enne residente a Serramazzoni, gravemente indiziato dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.
Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, dopo essersi introdotto all’interno di un bar del centro cittadino, l’indagato ha aggredito violentemente la titolare, procurandole lesioni a seguito di ripetuti colpi al capo e sulle braccia mediante una pesante punta da trapano, per poi impossessarsi dell’incasso e darsi alla fuga a bordo di un’autovettura, risultata successivamente a noleggio.
L’immediata attivazione del dispositivo di ricerca disposto dalla Compagnia Carabinieri di Sassuolo – con l’impiego coordinato del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni limitrofe – consentiva, dopo poco più di due ore, di intercettare e bloccare il fuggitivo a bordo della medesima autovettura sulla S.S. 12, in località Torre Maina.
Nel corso della perquisizione, l’uomo veniva trovato in possesso dell’arma utilizzata per l’aggressione, di parte della refurtiva, nonché di sostanza stupefacente.
Venerdì 3 ottobre, su richiesta della locale Procura della Repubblica, al termine dell’udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.
