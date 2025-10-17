Massa Finalese festeggia Halloween: dopo il successo dello scorso anno tornano musica, spettacoli, bancarelle e tanto divertimento

FINALE EMILIA - Torna l’atteso appuntamento con la grande festa di Halloween in centro a Massa Finalese, organizzata dal Comitato Commercianti e Attività Produttive, in collaborazione con il GS Vespa, la Protezione Civile e il Comitato Genitori Progetto Bambino.

Venerdì 31 ottobre, dalle ore 16 alle 23, il cuore del paese si trasformerà in un grande villaggio del divertimento: bancarelle, street food dolce e salato, laboratori, truccabimbi, bolle giganti, spettacoli col fuoco, animazioni e tanti giochi ad uso gratuito per bambini renderanno la giornata indimenticabile per famiglie e ragazzi. Tutte le attività saranno aperte e in ognuna sarà possibile gustare una bontà, per soddisfare ogni palato.

La serata sarà accompagnata dalla musica di DJ Paolo Zucchi, pronto a far ballare adulti e giovani con il suo ritmo travolgente.

Non mancherà il tradizionale concorso delle maschere, con premi dedicati sia agli adulti che ai bambini: la premiazione avverrà la sera stessa, regalando un momento di grande festa e partecipazione.

Gli organizzatori lanciano un appello a tutti: vi invitiamo a venire in costume, per rendere l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente!

Un evento che unisce gusto, spettacolo e divertimento, grazie alla collaborazione di associazioni, volontari e commercianti, per vivere insieme la notte più spaventosa e attesa dell’anno.

Leggi anche: Cavezzo si prepara per Halloween: ecco tutti gli appuntamenti