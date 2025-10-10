Mirandola, sabato 11 e domenica 12 ottobre torna il campo formativo “La Protezione Civile Siamo Noi”

MIRANDOLA - Sabato 11 e domenica 12 ottobre si svolgerà a San Martino Spino la 16ª edizione del campo formativo “La Protezione Civile Siamo Noi”, promosso dai Gruppi Comunali di Protezione Civile e dalle Associazioni di volontariato dell’Area Nord modenese.

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori di Mirandola e Finale Emilia, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo del volontariato di emergenza e alla conoscenza dei rischi del territorio, attraverso un’esperienza immersiva e formativa. Gli studenti, dopo un incontro preparatorio a scuola, vivranno un fine settimana da volontari: allestimento di un campo soccorritori, simulazioni di primo soccorso e interventi in emergenza (rischio sismico, idraulico, incendi), dimostrazioni con unità cinofile e uso di attrezzature operative, oltre che di educazione alla sicurezza stradale.

Le attività si svolgeranno principalmente al PalaEventi di via Zanzur, dove sarà allestito il campo base. Sabato sera, alle ore 21, in Piazza Costituente, si terranno simulazioni aperte al pubblico con interventi sanitari, antincendio e di sicurezza stradale. Partecipano all’iniziativa: - i Gruppi Comunali di Protezione Civile di vari Comuni dell’Area Nord; - Croce Blu ANPAS, Croce Rossa Italiana; - Legambiente Area Nord; - i Vigili del Fuoco volontari di Mirandola e Finale Emilia; - la Polizia Locale di Mirandola; - la Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile. L'iniziativa è organizzata per i ragazzi delle superiori ma è in piazza quindi tutti possono assistere. Verrà installato un maxi schermo per far vedere ai ragazzi quello che stanno facendo i pompieri dentro il Municipio nel quale sarà simulato l'incendio.