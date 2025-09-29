Due giornate di esercitazioni e formazione a Mirandola per avvicinare i giovani alla Protezione Civile

Sabato 11 e domenica 12 ottobre Mirandola ospiterà la 16ª edizione del campo formativo “La Protezione Civile Siamo Noi”, organizzato dal CSV Terre Estensi insieme ai Gruppi Comunali di Protezione Civile e alle associazioni di volontariato dell’Area Nord modenese.

L’iniziativa è rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori di Mirandola e Finale Emilia e ha lo scopo di introdurli al mondo del volontariato di emergenza e alla conoscenza dei rischi presenti sul territorio, attraverso un’esperienza diretta e partecipativa. Dopo un incontro preparatorio a scuola, i ragazzi trascorreranno un intero weekend da “volontari sul campo”: montaggio di una base operativa, simulazioni di soccorso e gestione di emergenze legate a terremoti, alluvioni e incendi, dimostrazioni con unità cinofile e prove di utilizzo delle attrezzature operative. Le attività si terranno in prevalenza al PalaEventi di via Zanzur, dove sarà allestito il campo base.

La sera di sabato, alle ore 21, in Piazza Costituente, sono previste esercitazioni aperte alla cittadinanza, con simulazioni di interventi sanitari, antincendio e di sicurezza stradale.

I partecipanti e le novità di quest’anno

All’evento prenderanno parte:

i Gruppi Comunali di Protezione Civile dei Comuni dell’Area Nord;

Croce Blu ANPAS, Croce Rossa Italiana e Legambiente Area Nord;

i Vigili del Fuoco volontari di Mirandola e Finale Emilia;

la Polizia Locale di Mirandola;

la Consulta Provinciale del Volontariato di Protezione Civile.

Tra le novità spiccano la Piazza “Io Non Rischio” e il coinvolgimento, nella mattinata di sabato, degli alunni della scuola primaria “G. Pascoli” di San Martino Spino.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, alle aziende locali e alla Polisportiva ASD Sanmartinese guidata dal presidente Riccardo Martinelli, per il contributo determinante alla buona riuscita dell’iniziativa.

Invito alla cittadinanza

Il campo sarà visitabile e alcune attività saranno aperte anche al pubblico: un’occasione per conoscere più da vicino il lavoro dei volontari e la macchina della Protezione Civile.