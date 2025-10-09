Mirandola, sabato 11 ottobre inaugura la mostra fotografica collettiva “Totem e tabù”

MIRANDOLA - Sabato 11 ottobre, alle ore 17, all'auditorium "Montalcini" di Mirandola, inaugura la mostra fotografica collettiva "Totem e tabù", che sarà poi visitabile fino al 6 gennaio (lunedì e mercoledì: 17-19; sabato: 10.30-12.30 (fino al 25 ottobre); nei giorni di spettacolo: 17-21). Si tratta di un viaggio tra ciò che la società esalta e ciò che occulta. Questa mostra nasce dal laboratorio Di Cult FIAF 157, che ha coinvolto 25 autori in un percorso di ricerca collettiva sul tema “Totem e Tabù”. Il titolo richiama l’opera di Sigmund Freud, ma guarda soprattutto al presente. I Totem sono ciò che viene esaltato, adorato, elevato a modello; i Tabù ciò che viene respinto, proibito o occultato. Due facce della stessa medaglia, che rivelano i meccanismi profondi con cui la società, ieri come oggi, plasma il comportamento individuale e collettivo. Attraverso le immagini in mostra, gli autori hanno dato voce alle proprie visioni personali: tra sacralità e consumismo, desideri e divieti, simboli da imitare e barriere da infrangere.

Ogni opera è una storia, un punto di vista, un invito a guardare con occhi nuovi ciò che spesso diamo per scontato: gli oggetti e i comportamenti che consideriamo valori assoluti, e quelli che invece preferiamo non vedere. Questa mostra vuole essere un’occasione di confronto critico ed emotivo, uno spazio di libertà dove nulla è così scomodo da non poter essere raccontato.

