Modena, al via il corso gratuito per diventare professionisti digitali della cultura

MODENA - Formare nuove figure professionali in grado di coniugare competenze digitali e creatività per valorizzare il patrimonio artistico e culturale.

È questo l’obiettivo del corso Ifts “Tecnico delle produzioni multimediali per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale”, promosso da ForModena, in partenza a novembre nell’ambito delle attività di Modena Città Creativa Unesco per le Media Arts. Lunedì 13 ottobre, dalle 15 alle 17, è in programma un open day di presentazione dell’iniziativa al Laboratorio Aperto di Modena (partner di progetto), in viale Buon Pastore 43. All’incontro sono presenti le aziende partner, che collaborano al progetto formativo e ospitano gli stage, e alcuni ex corsisti, che condivideranno la loro esperienza.

Nel dettaglio, la quarta edizione del corso prevede 800 ore complessive, tra lezioni in presenza (con una piccola parte online) e 360 ore di stage presso aziende del settore culturale e creativo. Il corso è interamente gratuito grazie ai fondi europei della Regione Emilia-Romagna.

Le figure formate saranno quelle di professionisti digitali con competenze trasversali in progettazione multimediale, comunicazione, programmazione e analisi dei dati. Tali competenze sono spendibili nelle istituzioni, nelle imprese culturali e creative e nei sistemi turistici, sempre alla ricerca di professionisti in grado di progettare prodotti multimediali innovativi finalizzati alla valorizzazione dei patrimoni culturali, museali, pubblici, naturali e artistici.

Sono disponibili 15 posti per giovani e adulti: per essere ammessi occorre essere residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, avere un diploma di istruzione secondaria superiore o essere stati ammessi alla classe quinta dei percorsi liceali, possedere competenze informatiche intermedie sui principali software e applicativi, avere una buona capacità di utilizzo del web e dei social media e conoscenza di base della lingua inglese. La selezione avverrà mediante test scritto e colloquio motivazionale. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 novembre 2025. Al termine del corso sarà rilasciato un certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (Ifts), riconosciuto a livello nazionale. Informazioni disponibili su www.formodena.it.

