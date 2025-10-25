Modena, anziano narcotizzato in auto da finto carabiniere

MODENA - Ancora una truffa ai danni di anziani.

Nel mirino è finita una coppia di 86 e 83 anni residenti a Modena Est.

A darne notizia è la Gazzetta di Modena.

La coppia ha ricevuto una chiamata di un uomo che si è presentato come un carabiniere, dicendo che il figlio era stato coinvolto in un terribile incidente stradale e che serviva urgentemente una somma di denaro per coprire le spese dell’assicurazione.

Loro si sono subito allarmati e hanno ascoltato attentamente le richieste del finto militare che avvisava la coppia che sarebbero arrivati a casa due colleghi, uno per ritirare i soldi, l’altro per portare il marito alla motorizzazione.

Quando si sono presentati alla porta, la coppia ha aperto ai truffatori.

"La signora ha assecondato tutte le loro richieste. Gli ha dato l’oro, i contanti, tutti gli oggetti valore - spiega il legale che assiste la coppia -. Nel frattempo, il marito è uscito insieme all’altro complice per andare alla motorizzazione. Ma i ricordi dell''86enne sono piuttosto confusi e riesce a ricostruire solo pochi dettagli di cosa sia realmente successo. Potrebbe essere stato narcotizzato".

Le indagini sono in corso.

