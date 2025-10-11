Modena, da lunedì 13 ottobre in strada Forghieri prenderà il via un intervento di manutenzione straordinaria del passaggio a livello
MODENA - Da lunedì 13 ottobre in strada Forghieri prenderà il via un intervento di manutenzione straordinaria del passaggio a livello.
Per consentire le attività, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, fino a completamento dei lavori previsto per fine mese, sarà sospesa la circolazione stradale in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario.
Gli stessi interventi interesseranno anche le parallele strada Zappellaccio e stradello Masetti con conseguenti limitazioni alla circolazione.
In strada Zappellaccio l’intervento prenderà il via a partire da venerdì 17 ottobre con interruzione h24 della circolazione stradale al passaggio a livello, mentre in stradello Masetti i lavori inizieranno martedì 21 ottobre e comporteranno un senso unico alternato disciplinato da movieri per i veicoli dei residenti e diretti alle attività.
