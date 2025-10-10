Modena, ruba su auto in sosta: la Polizia di Stato arresta un 35enne in possesso di cacciavite e un coltello serramanico

MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 35 anni per il reato di furto aggravato.

Nella primissima mattinata di giovedì 9 ottobre, intorno alle ore 6, la Squadra Volante è intervenuta in via Buozzi dove, tramite linea di emergenza 112 NUE, era stata segnalata da un residente la presenza di un uomo, vestito con abiti scuri, che con fare sospetto si aggirava tra i veicoli in sosta lungo la strada, dopo aver fatto scattare l’allarme di un’autovettura ed essersi introdotto a rovistare nel suo interno.

Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso l’uomo nascosto tra due veicoli. In mano brandiva un cacciavite. Subito bloccato, è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico, che gli agenti hanno appurato successivamente essere stato prelevato da una delle auto in sosta in cortile, di cui aveva danneggiato il deflettore anteriore destro.

Da un immediato sopralluogo e sulla scorta delle informazioni assunte dalla testimone, è emerso che l’indagato ha verosimilmente visitato in sequenza quattro veicoli parcheggiati nell’area cortiliva di uno stabile e lungo le vie Buozzi e Diena, oltre ad un garage, trovato completamente a soqquadro. Nelle immediate vicinanze, è stato rinvenuto un martello da cantiere, utilizzato probabilmente per infrangere i vetri di due veicoli, uno zaino e una coperta rosa, riconsegnati ai legittimi proprietari.

Questa mattina, all’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.

