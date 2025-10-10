Modena, sabato 11 ottobre la caserma dei Vigili del Fuoco apre alla cittadinanza per far conoscere la propria attività e i mezzi in dotazione
MODENA - In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui temi della protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici, anche il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ritiene fondamentale contribuire alle predette giornate.
Il Comando VVF di Modena quindi aprirà la propria Sede Centrale, in Strada Formigina 125 (MO), per visite aperte alla cittadinanza nella mattinata di sabato 11 ottobre, dalle ore 9 alle 12.
Le squadre operative presenti, con il prezioso contributo del personale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, mostreranno i mezzi e le attrezzature a disposizione a tutti coloro che vorranno partecipare.
