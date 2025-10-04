Modena, turisti parcheggiano l’auto sui viali e viene svaligiata in pieno giorno

MODENA - Amara sorpresa per alcuni turisti tedeschi in visita a Modena.

Come riporta il quotidiano "Gazzetta di Modena", protagonista dell'episodio è Santo Ritacco, ristoratore, residente da anni in Germania, che avendo nostalgia di Modena, da dove mancava da 15 anni, ha convinto i suoi amici tedeschi a trascorrere una giornata in centro.

Insieme agli amici ha parcheggiato l'auto sui viali intorno alle 14, per fare un giro a piedi e visitare le bellezze della città.

Al ritorno, l'amara sorpresa: l'auto era stata presa di mira dai ladri che hanno rotto il finestrino posteriore e rubato tutto quello che hanno trovato.

I malviventi sono fuggiti con un orologio, borse firmate, pc, cellulare e persino dei vestiti sporchi.

Il bottino è di circa 12mila euro.

Amareggiato, l'uomo non ha potuto fare altro che sporgere denuncia.

"Parlando con le forze dell'ordine ho saputo che di questi furti ne capitano anche 2-3 al giorno in alcuni periodi - racconta il ristoratore -. Mancavo da Modena da 15 anni da Modena, mi ricordavo una città tranquilla, invece la sicurezza è molto peggiorata".

