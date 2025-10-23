“Ottobre Rosa”, sabato “Camminata della salute” da Concordia a San Possidonio

SAN POSSIDONIO - In occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili promosso dall’azienda AUSL di Modena, il Comune di San Possidonio, in collaborazione con il Comune di Concordia sulla Secchia, l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, le associazioni del territorio e l’Associazione Malati Oncologici AMO, organizza un pomeriggio ricco di iniziative aperte alla cittadinanza.

L'appuntamento è per sabato 25 ottobre 2025 a San Possidonio, con un programma che unisce l'attività fisica all'importanza della prevenzione. La giornata si aprirà alle ore 15:00 con la "Camminata della Salute": un momento per promuovere l'attività fisica e la socialità. La partenza è fissata da Concordia sulla Secchia con arrivo previsto presso la Biblioteca Comunale di San Possidonio. A seguire, i partecipanti potranno godere di una merenda sana offerta dalle aziende agricole del territorio e i commercianti, un'occasione per sottolineare l'importanza di una corretta alimentazione. Il momento centrale dedicato all'informazione si terrà con un breve incontro divulgativo curato dai volontari di AMO (Associazione Malati Oncologici). Sarà illustrata l'importanza di aderire agli screening di prevenzione messi a disposizione dall'Ausl, sottolineando che prendersi cura di sé attraverso la prevenzione può davvero fare la differenza.

"Come Amministrazione Comunale siamo orgogliosi di aderire a questa importante campagna di sensibilizzazione – commenta l’assessora Agnese Zona. - La prevenzione è un diritto, e momenti come questo aiutano a informare, coinvolgere e creare una cultura condivisa della salute".

La giornata si concluderà alle ore 17:30 presso la biblioteca comunale di San Possidonio con la presentazione del libro "L'amore moltiplica" di Gian Carlo Muzzarelli, un momento dedicato alla riflessione e alla testimonianza sul valore della cura, dell’amore e della solidarietà nella malattia. L’evento vede la partecipazione di Polisportiva Possidiese, Pro Loco San Possidonio e Concordia, Avis San Possidonio, Auser San Possidonio e Concordia.

