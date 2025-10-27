Pallavolo, Modena Volley batte 3-0 Monza al PalaPanini

MODENA - Dopo il ko al tie-break nella prima gara di SuperLega contro Milano, Modena Volley si rifà in casa e, davanti al pubblico del PalaPanini, supera 3-0 Monza nella seconda giornata.

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Monza risponde con Zimmermann al palleggio, Pádár opposto, Marttila-Atanasov martelli, Beretta-Mosca centrali con Scanferla libero. Avvio equilibrato e combattuto, Buchegger a segno e 13-13 dopo i primi cambi. Modena passa avanti, Anzani non sbaglia e 19-16. La formazione di Alberto Giuliani continua a spingere e porta a casa il primo set, pallonetto vincente di Mati per il 25-19 e 1-0.

Modena comincia forte anche nel secondo parziale, ace di Tizi-Oualou e 7-5. I gialloblù non mollano di un centimetro e lottano su ogni pallone con grande grinta e determinazione, Davyskiba super protagonista con tre ace consecutivi e 23-15 con i padroni di casa in controllo. L’attacco di Buchegger chiude un set senza discussione, 25-17 e 2-0.

Nel terzo parziale Monza prova a reagire al doppio svantaggio, ace di Atanasov e 11-15. Gli ospiti si mantengono avanti, battuta vincente di Larizza e 15-20 con timeout Giuliani. Modena risponde colpo su colpo e rientra in partita, ace di Ikhbayri per il 22-22 e parità ristabilita. Nel finale si lotta punto a punto, sono i gialloblù ad avere la meglio e a conquistare l’intera posta in palio: 26-24 e 3-0. Modena si gode la prima vittoria in campionato e tornerà subito in campo mercoledì sera (ore 20.30) a Piacenza per il primo turno infrasettimanale della stagione.

Valsa Group Modena – Vero Volley Monza 3-0 (25-19, 25-17, 26-24) Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Buchegger 20, Davyskiba 17, Porro 8, Sanguinetti 1, Mati 6, Perry (L), Anzani 3, Bento, Massari, Ikhbayri 3, Giraudo. N.E.: Tauletta, Federici (L). All. Giuliani. Vero Volley Monza: Zimmermann 1, Pádár 11, Marttila 9, Atanasov 11, Beretta 6, Mosca 4, Scanferla (L), Velichkov, Larizza 1, Frascio 1. N.E.: Ciampi, Knipe, Pisoni (L). All. Eccheli. ARBITRI: Zavater, Verrascina. NOTE – durata set: 23’, 25’, 30’; tot: 78’. Spettatori: 2862. MVP: Vlad Davyskiba (Valsa Group Modena).









