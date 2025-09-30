Prevenzione e contrasto delle truffe: il 3 ottobre se ne parla a Modena

MODENA - Una nuova data si aggiunge al calendario di incontri pubblici della campagna del Comune di Modena “Truffa in agguato? Resta informato!”: il progetto, pensato per prevenire il fenomeno sempre più diffuso delle truffe, prevede infatti la possibilità di aggiungere date quando richiesto dalla cittadinanza. Il nuovo appuntamento è in programma venerdì 3 ottobre alle 17 alla Polivalente Campo Calcio Botti, in via delle Suore 441.

Gli altri appuntamenti già calendarizzati, realizzati con la collaborazione della Polizia locale, saranno martedì 30 settembre alle 17 alla Polisportiva 4 Ville di via Giuseppe Barbolini 7 e giovedì 2 ottobre allo Sportello San Faustino di via Leonardo da Vinci 158, alle 16.

Nell’ambito degli incontri si parlerà dei più diffusi scenari di truffe come i raggiri al citofono o al telefono, falsi tecnici o sedicenti avvocati, finti incidenti e richieste di denaro improvvise. Per difendersi da questi raggiri, può essere utile adottare alcune semplici precauzioni: dal non fidarsi di e-mail e messaggi che invitano a fornire dati personali e codici segreti a non cliccare su link ricevuti via email, sms, chat da sconosciuti, sedicenti parenti, corrieri o banche; tenere sempre borsa o borsello chiusi e a tracolla sul davanti, non buttare nella spazzatura le fatture delle utenze, non tenere codici Pin in evidenza, nel portafogli, nella borsa o nel cellulare; non distrarsi mentre si paga o maneggia denaro, non parlare di operazioni di deposito o prelievo, soprattutto se nelle vicinanze ci sono sconosciuti in ascolto.

La campagna “Truffa in agguato? Resta informato!” comprende incontri pubblici, materiali informativi, colloqui nei quartieri per fornire consigli utili e rendere la cittadinanza più consapevole e attenta ponendosi come un aiuto per cercare di contrastare un fenomeno molto diffuso, in cui vengono prese di mira le persone più fragili. Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Comune di Modena www.temi.comune.modena.it/ legalita-e-sicurezze.

