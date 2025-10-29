Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Prontobus Modena Sud, boom di prenotazioni con l’app

MODENA - Sono sempre di più gli utenti che prenotano le corse del Prontobus con un click, direttamente dal proprio smartphone: oltre il 63% dei 2.000 viaggiatori registrati tra giugno 2025 e ottobre. Dal 20 giugno, giorno del lancio, le prenotazioni complessive sono aumentate del 50% rispetto allo stesso periodo 2024, per il Quadrante di Modena sud. La nuova App Prontobus Modena e Provincia, ideata da aMo nell’ambito del progetto Europeo di Interreg Central Europe OPTI-UP, ha reso infatti più semplice l’accesso al servizio e ottimizzato la pianificazione dei viaggi prenotati, attraverso un elaborato algoritmo. La nuova App è l’azione pilota del Progetto Europeo OPTI UP, di cui aMo è partner. E’ stata sviluppata da VIA, leader mondiale nel settore di tecnologia per il trasporto, ed è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. Attualmente è attiva in forma sperimentale nel Quadrante sud di Modena. Al termine della fase di test, in base ai feedback degli utenti, sarà valutato se confermare ed estendere l’utilizzo dell’App al Quadrante Nord di Modena e gli altri tre Prontobus della provincia (Carpi, Pavullo e Castelfranco) .

La scelta di aMo di creare una nuova applicazione, promossa dal Progetto Europeo OPTI UP, è il risultato di uno studio dell’attuale funzionamento del servizio a chiamata, dal quale è emerso che una maggiore flessibilità nella gestione delle prenotazioni e dei percorsi a disposizione degli autisti poteva rendere il servizio più attrattivo ed efficiente, portando ad un incremento in termini di passeggeri trasportati e chilometri effettuati giornalmente. Il servizio è accessibile nel Quadrante sud di Modena da 120 fermate contrassegnate da apposita segnaletica. Ogni richiesta di trasporto viene gestita dal nuovo software, che combina le domande in arrivo e le gestisce offrendo ai passeggeri il viaggio più breve e funzionale per il proprio trasferimento. La nuova modalità di prenotazione si integra con quelle già esistenti, e le affianca. Restano disponibili infatti il call center al numero 840 001 100 e i messaggi Whatsapp al numero 334 2194058. Il nuovo servizio è inoltre utilizzabile da pc attraverso il link https://prontobus.app.ridewithvia.com/.

COME FUNZIONA

Prontobus è un servizio di trasporto pubblico, gestito da SETA e finanziato dal Comune di Modena e da aMo, che raggiunge luoghi decentrati del territorio comunale non coperti dal servizio di linea, e collega le frazioni ai principali tra loro e ai capilinea urbani (Gottardi, Mattarella, Polo Leonardo, Zodiaco, Panni), oltre a numerose fermate di interscambio urbane ed extraurbane. Il Prontobus Modena Quadrante Sud, dove è attiva la sperimentazione, collega tra loro le località di via Cadiane/ via Martiniana/via Contrada, Baggiovara, Cittanova, Cognento, Fornaci, Marzaglia Nuova, Saliceta San Giuliano, Cantone di Mugnano, Collegarola, Fossalta, Paganine, Portile, San Damaso, San Martino di Mugnano, Santa Maria di Mugnano, Montale, Vaciglio. Per usufruire del servizio è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata da 10 giorni fino a 60 minuti prima della partenza. In fase di richiesta di prenotazione è necessario selezionare le fermate di partenza/destinazione e un orario indicativo di partenza o di arrivo (a seconda del vincolo di interscambio prioritario per l’utente). Al momento dell’accettazione della prenotazione viene proposto un orario compreso tra -10 e +10 minuti (nel caso si sia selezionato l’orario di partenza) o tra -20 e 0 minuti (nel caso si sia selezionato l’orario di arrivo) rispetto all’orario richiesto. Il giorno precedente al viaggio prenotato si riceve un SMS o una notifica in app entro le ore 19:00. Un’ora prima si riceve un SMS o una notifica in app di conferma dell’orario esatto di partenza. Inoltre, all’interno dell’app si può controllare la posizione del veicolo in arrivo e un SMS o una notifica avvisa l’utente che il bus prenotato lo sta aspettando. Il costo del servizio resta quello della tariffazione urbana vigente. Il biglietto si può fare anche a bordo.

