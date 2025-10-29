Aveva in casa oltre 4 kg di hashish e marijuana, arrestato 23enne

Lo scorso lunedì 27 ottobre 2025, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un giovane di 23 anni, residente a Vignola, ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, originata da un normale controllo alla circolazione stradale, ha permesso di sorprendere il giovane, a bordo della propria auto, in possesso di un ingente quantitativo di hashish, nascosto all’interno di uno zaino.

L’attività di ricerca è stata così estesa presso l'abitazione del giovane, dove i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato più di tre chilogrammi di hashish ed un chilogrammo di marijuana, suddivisi in ovuli, panetti e confezioni sottovuoto, insieme alla somma contante di euro 79.520,00 – ritenuta provento dell’attività illecita – nonché materiale vario destinato al confezionamento.

Nella stessa sera, il 23enne è stato associato alla Casa Circondariale di Modena, su disposizione della Procura di Modena.

Nella mattinata di oggi, 29 ottobre, dopo l’interrogatorio di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto ed applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

LEGGI ANCHE: