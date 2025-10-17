Sanità, per la prima volta i due distretti di Carpi e Mirandola al lavoro insieme in un’ottica di integrazione

MIRANDOLA E CARPI - Adottare un nuovo modo di lavorare e di prendere decisioni insieme, in un’ottica di integrazione degli ospedali e delle strutture territoriali di Carpi e Mirandola. Questo l’obiettivo della riunione che per la prima volta ha visto uniti in un unico Comitato interdistrettuale di Area nord tutti i rappresentanti, amministrativi e sanitari, dei due Distretti sanitari di Carpi e Mirandola per indirizzare in modo sinergico le scelte future della sanità nell’area nord della provincia di Modena.

Alla riunione, che si è svolta a Carpi martedì 14 ottobre, hanno partecipato i quattro sindaci dei Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine e i nove dell’Unione dei Comuni dell’Area nord, i rappresentanti delle due Unioni, il direttore generale dell’Ausl Modena Mattia Altini, la direttrice del Distretto di Carpi Stefania Ascari e quella di Mirandola Annamaria Ferraresi, la direttrice dell’Ospedale di Carpi Giulia Ciancia insieme alle direzioni mediche del Ramazzini e del Santa Maria Bianca.

Nell’ambito della riflessione sul futuro ospedale, il Comitato interdistrettuale ha condiviso una strategia di integrazione degli ospedali e delle strutture territoriali di Carpi e Mirandola, coerente con l’impianto provinciale di riordino della rete sanitaria. L’integrazione sarà garantita da un modello di collaborazione funzionale e organizzativa che riconosce a ciascuno dei due presidi ruoli complementari e interconnessi, finalizzati a rafforzare la collaborazione, l’equità, la prossimità e la sostenibilità dell’offerta sanitaria.

Il processo di integrazione sarà definito attraverso un percorso condiviso e partecipativo che coinvolgerà i professionisti dei due ospedali e dei due territori nell’intento di rispondere al meglio ed efficacemente ai bisogni di entrambe le comunità. Bisogni che, come è stato sottolineato nella riunione, sono profondamente cambiati negli ultimi anni, così come le risposte sanitarie che è necessario garantire. Occorre, dunque, prendere atto delle nuove esigenze dei cittadini e, allo stesso tempo, costruire risposte che tengano conto delle innovazioni nella medicina e delle nuove possibilità offerte dalla tecnologia ma anche della disponibilità di strutture e ruoli sanitari di prossimità vicino ai cittadini.

Le riflessioni e le decisioni assunte dal Comitato interdistrettuale di Area nord saranno presentate al prossimo Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale socio sanitaria in programma lunedì 20 ottobre.

Grande soddisfazione per questo primo Comitato interdistrettuale è espressa da Letizia Budri, sindaca di Mirandola e presidente del Comitato Area nord: “Un momento importante di confronto e di visione comune. Credo fortemente – ha affermato – che solo attraverso una strategia condivisa a livello di Area Nord sarà possibile valorizzare appieno le potenzialità dei nostri territori, per offrire la miglior risposta sanitaria alle nostre comunità. In questo senso, l’integrazione tra i nostri due ospedali e soprattutto con il nuovo ospedale di Carpi, deve diventare una priorità, in un’ottica di complementarità e rafforzamento reciproco. Fondamentale anche il legame con il mondo della formazione e dell’innovazione: l’attivazione di nuove progettualità da parte dell’Ausl con l’Its Biomedicale e il Tecnopolo Mario Veronesi rappresenta un passo concreto nella giusta direzione. Solo la condivisione ci può far alzare lo sguardo verso un futuro sanitario e territoriale più forte e coeso”.

Il sindaco di Carpi e presidente della Commissione sanità delle Terre d’Argine ha definito “storica” l’intesa che vede “finalmente un territorio unito nella volontà di sostenersi nei rispettivi ruoli, con l’obiettivo comune di superare le difficoltà e accompagnare una profonda innovazione del nostro sistema sanitario. In questi mesi si è avviato un grande lavoro che guarda al rilancio della sanità pubblica provinciale, in cui i due ospedali Ramazzini e Santa Maria Bianca dovranno essere protagonisti. Pensare al nuovo ospedale di Carpi insieme a nuovi investimenti sul plesso mirandolese, e a una rete territoriale efficiente di strutture di prossimità, con Case di comunità, Aggregazioni funzionali territoriali, Osco e Hospice dislocate da Campogalliano a Medolla, da Concordia a Finale Emilia, da Soliera a San Possidonio, rappresenta la migliore risposta che possiamo dare per garantire servizi sanitari di qualità e vicini ai cittadini”.

Leggi anche: Torna l'ipotesi dell'ospedale integrato Carpi- Mirandola. Nasce l'asse dei sindaci per alzare la voce a Modena