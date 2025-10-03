Sciopero per Gaza, a Modena in diecimila bloccano la tangenziale

MODENA - Circa 10 mila persone sono scese in piazza venerdì 3 ottobre aderendo allo sciopero Nazionale proclamato dalla CGil e dai Sindacati autonomi, e alla mobilitazione lanciata da diversi partiti politici e associazioni a sostegno della Global Sumud Flottilla, e per denunciare quanto sta accadendo a Gaza.

Una giornata di "passione" per gli automobilisti, soprattutto per chi doveva percorrere la tangenziale.

l corteo è partito alle 10 da piazzale 1° Maggio (dietro alla stazione delle corriere) per snodarsi attraverso viale Monte Kosica per poi superare la ferrovia e proseguire nel quartiere Sacca.

Lungo tutto il percorso le strade sono state chiuse al transito e il traffico deviato su percorsi alternativi con importanti disagi al traffico.

Poi, il corteo dei manifestanti è entrato anche in tangenziale all'altezza dell'uscita 8 nella zona industriale di Modena Nord, per rientrare in corrispondenza del viale la Marmora dall'uscita 10, diretti al parco Ferrari.

Un un centinaio di attivisti si è portato sulla corsia opposta deviando dal percorso stabilito, mandando il traffico in tilt.

La tangenziale è stata riaperta verso le 13.30.

La manifestazione si è poi conclusa intorno alle 14.30 al parco Ferrari.

"Anche a Modena oggi si è vista una grande mobilitazione di popolo in solidarietà alla popolazione di Gaza e ai palestinesi, ha scritto sulla sua pagina Fb il sindaco Massimo Mezzetti -.

Una manifestazione partecipatissima come non se ne vedevano da molti anni che ha raccolto tantissimi studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici, famiglie con bambini ed è andata ben oltre la chiamata allo sciopero dei sindacati che questo Governo sta offendendo in modo inaccettabile attraverso le affermazioni della presidente del Consiglio.

Modena come tantissime altre città sta vivendo questo sentimento popolare che si sta diffondendo in Italia a macchia d'olio.

È stata dunque una manifestazione molto importante in cui persone di tante generazioni diverse hanno espresso la loro indignazione per il genocidio che si sta verificando.

Le piazze pacifiche arricchiscono la nostra vita democratica e vanno ascoltate con attenzione.

Ringrazio tutti i manifestanti e tutti coloro che hanno lavorato perché questa manifestazione si potesse svolgere, a partire dagli agenti della nostra Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine".

