Sciopero per Gaza, a Modena in diecimila bloccano la tangenziale
MODENA - Circa 10 mila persone sono scese in piazza venerdì 3 ottobre aderendo allo sciopero Nazionale proclamato dalla CGil e dai Sindacati autonomi, e alla mobilitazione lanciata da diversi partiti politici e associazioni a sostegno della Global Sumud Flottilla, e per denunciare quanto sta accadendo a Gaza.
Una giornata di "passione" per gli automobilisti, soprattutto per chi doveva percorrere la tangenziale.
l corteo è partito alle 10 da piazzale 1° Maggio (dietro alla stazione delle corriere) per snodarsi attraverso viale Monte Kosica per poi superare la ferrovia e proseguire nel quartiere Sacca.
Lungo tutto il percorso le strade sono state chiuse al transito e il traffico deviato su percorsi alternativi con importanti disagi al traffico.
Poi, il corteo dei manifestanti è entrato anche in tangenziale all'altezza dell'uscita 8 nella zona industriale di Modena Nord, per rientrare in corrispondenza del viale la Marmora dall'uscita 10, diretti al parco Ferrari.
Un un centinaio di attivisti si è portato sulla corsia opposta deviando dal percorso stabilito, mandando il traffico in tilt.
La tangenziale è stata riaperta verso le 13.30.
La manifestazione si è poi conclusa intorno alle 14.30 al parco Ferrari.
