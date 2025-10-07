Sgominata una banda che rubava e rivendeva auto di lusso
Auto di lusso rubate in alcune note mete turistiche, frequentate anche da vip, tra cui Cortina d'Ampezzo, Forte dei Marmi e Viareggio. Le auto in questione, una volta sottratte ai proprietari, venivano poi "ripulite" ad Anversa, in Belgio, e quindi spedite in container diretti a Dubai, negli Emirati Arabi, dove venivano successivamente rivendute. Così agiva una banda, la cui azione è stata smantellata dall'operazione internazionale "Palma" condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, che ha scoperto un giro di affari milionario di vetture rubate e riciclate.
Tra le auto nel mirino c'erano principalmente Range Rover, Lexus e Toyota. Gli indagati sono 24, tutte persone originarie dell'Est Europa, di cui 14 colpite da misure cautelari (10 in carcere e quattro ai domiciliari), mentre sono stati eseguiti 9 arresti (6 in carcere e 3 ai domiciliari). Rinvenute tra Spagna e Italia apparecchiature elettroniche per decodificare chiavi di accensione e aprire le auto.
-
Controlli di Polizia Locale e Carabinieri a Mirandola, due persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti
- Sgominata una banda che rubava e rivendeva auto di lusso
- San Possidonio, Concordia e San Prospero si confermano "Comuni Ciclabili"
- Programma contro l’obesità infantile in Emilia-Romagna: miglioramento dell’indice di massa corporea per un partecipante su tre
- Modena Skateboard School, nasce la prima squadra agonistica di skateboard in provincia di Modena
- Mirandola, in vendita le cartoline autografate dai ciclisti del Giro dell'Emilia: il ricavato a "La Zèrla"
- Disturbi alimentari, campagna nazionale al "Borgogioioso" di Carpi
- La Sulada ad Sant'Antoni alla "Festa della Mela Campanina e del Parmigiano Reggiano" di San Possidonio
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre