Sgominata una banda che rubava e rivendeva auto di lusso

Auto di lusso rubate in alcune note mete turistiche, frequentate anche da vip, tra cui Cortina d'Ampezzo, Forte dei Marmi e Viareggio. Le auto in questione, una volta sottratte ai proprietari, venivano poi "ripulite" ad Anversa, in Belgio, e quindi spedite in container diretti a Dubai, negli Emirati Arabi, dove venivano successivamente rivendute. Così agiva una banda, la cui azione è stata smantellata dall'operazione internazionale "Palma" condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, che ha scoperto un giro di affari milionario di vetture rubate e riciclate.

Tra le auto nel mirino c'erano principalmente Range Rover, Lexus e Toyota. Gli indagati sono 24, tutte persone originarie dell'Est Europa, di cui 14 colpite da misure cautelari (10 in carcere e quattro ai domiciliari), mentre sono stati eseguiti 9 arresti (6 in carcere e 3 ai domiciliari). Rinvenute tra Spagna e Italia apparecchiature elettroniche per decodificare chiavi di accensione e aprire le auto.

LEGGI ANCHE: