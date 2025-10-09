Sperona una macchina e si dà alla fuga, automobilista fermato grazie ad un camionista
MODENA - Nella mattinata di giovedì scorso, appena prima delle 6, una Fiat Punto bianca ha speronato un'altra auto su strada Bellaria, a Modena, ma, anziché fermarsi, ha proseguito la sua corsa. Gli agenti della Polizia Locale sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno iniziato a raccogliere gli elementi utili per risalire al pirata.
Contestualmente un camionista che stava percorrendo la Modena-Sassuolo si è visto superare a forte velocità da una Fiat Punto bianca visibilmente danneggiata. Insospettito, si è annotato la targa e ha telefonato alla centrale operativa della Polizia locale di Modena per segnalare l'anomalia. A questo punto gli elementi immediatamente si sono incrociati: la Polizia locale ha allertato i Carabinieri che, avvisati gli equipaggi di Sassuolo, in pochi minuti hanno intercettato il veicolo in fuga verso Formigine.
I Carabinieri della Radio mobile di Sassuolo hanno poi provveduto ad effettuare sull’uomo alla guida - nato nel 1986 e residente in provincia di Modena - gli accertamenti relativi agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, riguardanti la guida sotto l'influenza di alcool e sostanze stupefacenti. A questo si aggiunge la responsabilità del sinistro causato e della fuga. Fortunatamente nessuno ha riportato lesioni.
