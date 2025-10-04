Torna il Giro del Martedì a Cento e nelle frazioni all’insegna della musica e della socialità
CENTO (FE) - A Cento torna un appuntamento molto atteso: “Il Giro del Martedì”, un’iniziativa che riprende vita grazie all’impegno del “Last Event” in collaborazione con il Tavolo dei Giovani di Cento.
A partire da martedì 7 ottobre e fino alla fine dell’anno, quasi tutti i martedì sera, dalle 21 a mezzanotte, la città si animerà con un percorso che coinvolgerà ogni volta un bar diverso del territorio e un DJ set dedicato.
Il Giro del Martedì nasce come occasione per promuovere la socialità, sostenere i locali della zona e dare spazio ai giovani. Una tradizione che torna con nuova energia e che si propone di diventare un momento fisso di aggregazione per tutta la comunità centese.
Il Sindaco di Cento ha commentato: «Questa iniziativa è un esempio concreto di come i giovani possano contribuire a rendere viva e attrattiva la nostra città. Il Giro del Martedì unisce divertimento e socialità, ma anche collaborazione tra istituzioni, associazioni e attività commerciali locali. Siamo orgogliosi di poterla sostenere e accompagnare.»
I ragazzi di Last Event dichiarano: «Noi di Last Event siamo molto entusiasti della possibilità di riprendere questa iniziativa, abbiamo da sempre la storia di Cento nel cuore e diamo il massimo negli eventi che organizziamo e organizzeremo. Ringraziamo anche il tavolo dei giovani per la fiducia riposta e vogliamo riportare questo evento al suo massimo splendore, rendendolo un appuntamento immancabile per tutti i giovani. Un grande grazie va immancabilmente al Comune e a tutta la Giunta.»
