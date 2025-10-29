Una gara podistica per tutte e tutti, torna la “CorriMutina”

MODENA - Torna CorriMutina, la corsa podistica non competitiva aperta a tutti gli appassionati del mondo sportivo di base, alle famiglie e alle scuole con l’intento di combinare sport, comunità e socialità. Nata nel 1980 come CorriModena, la manifestazione è in programma domenica 9 novembre e si svolge in centro storico, con partenza alle 9.30 da via Emilia centro e arrivo in piazza Grande. Organizzata da un comitato che mobilita centinaia di volontari e vede riuniti gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, Croce rossa italiana e Modenacorre.it, portale web di riferimento per la corsa a Modena e Reggio Emilia, con la collaborazione di Atletica Ghirlandina e Podistica Interforze, la CorriModena, divenuta dal 2017 CorriMutina, da oltre quarant’anni porta sulle strade di Modena migliaia di “runners” di ogni livello, studenti e cittadini di ogni età. L’iniziativa, che promuove sani stili di vita e attività sportiva, ora riconosciuta anche nella Carta Costituzionale, ha il patrocinio delle amministrazioni comunale e provinciale e del comitato regionale del Coni, si avvale della collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale e ha il sostegno della Fondazione di Modena e di Avis Modena oltre che di diverse realtà del mondo produttivo e culturale modenese.

Anche quest’anno interverranno alla corsa, nell’ottica di avere una manifestazione sempre più inclusiva ed aperta a tutte le componenti della cittadinanza, le Fondazioni Hospice e Vita indipendente. L’appuntamento è stato presentato martedì 28 ottobre, in Municipio, con una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi, i rappresentanti del comitato organizzatore Vera Tavoni (Uisp), Giuliano Vecchiè (Aics), Giuliano Macchitelli (Modenacorre.it), Eugenio di Prinzio (Pod.Interforze), Massimiliano Mascheretti (Croce Rossa Italiana) e Katia Citro (Csi). CorriMutina è una manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva, a passo libero su strada, per corridori, camminatori e appassionati di nordic walking, ma in generale è aperta a tutti i cittadini e in particolare agli studenti degli istituti scolastici modenesi. Quest’anno saranno tre i percorsi in cui ci si può cimentare, da 4, 9 e 12.5 km. circa, con partenza e arrivo in piazza Grande; l’iscrizione costa 3 euro ed è previsto un ulteriore ricco premio di partecipazione per tutti gli arrivati. Il via è fissato per le ore 9.30 da via Emilia centro, angolo via Farini.

Scopo della manifestazione, hanno precisato gli organizzatori dell’evento, “è promuovere sani stili di vita da ottenere anche con lo sport di base a basso costo e che non necessita di costose attrezzature o impianti. Altro obiettivo è favorire la socializzazione: correre è bello, farlo insieme lo è ancora di più. Inoltre CorriMutina, sollecitando il coinvolgimento degli studenti e degli istituti scolastici, a cui sono riservati premi specifici, punta a sensibilizzare i giovani a partecipare a iniziative sportive non competitive e a valorizzare lo sport come pratica formativa e non finalizzata esclusivamente all’agonismo”.

Durante la manifestazione la Croce Rossa garantirà l’assistenza sanitaria, mentre lungo il percorso sarà presente un punto ristoro; un ulteriore ristoro, inoltre, sarà consegnato individualmente all’arrivo a ogni iscritto insieme al premio di partecipazione. Approfondimenti online su www.corrimutina.it e le pagine Facebook e Instagram dedicate, oppure via mail ([email protected]) e al telefono (373 7921905).

È già possibile iscriversi alla CorriMutina, la corsa podistica non competitiva aperta a tutti gli appassionati del mondo sportivo di base, alle famiglie e alle scuole in programma a Modena domenica 9 novembre. I singoli partecipanti si possono iscrivere già oggi presso Aics, in via Emilia ovest 119 (telefono 059 6231089), al Csi di via Caravaggio 71 (059 395357) e all’Uisp di via IV Novembre 40h (059 348811), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Possono farlo anche nei negozi Run & Fun di strada Morane 366, Lupo Sport di via Giardini 507 e Tempo Run di via Autodromo 34; sarà anche possibile iscriversi direttamente il giorno della manifestazione, in Piazza Grande, fino a mezz’ora prima della partenza (programmata per le ore 9.30), salvo non sia stato già raggiunto il numero massimo di iscritti. Le iscrizioni per scuole e gruppi podistici si effettueranno presso Aics, in via Emilia ovest 119 (telefono 059 6231089), a partire da lunedì 3 novembre negli orari sopra riferiti. La quota di iscrizione è di 3 euro. Le premiazioni si svolgeranno in Piazza Grande al termine della camminata; diversi sono i riconoscimenti previsti: ogni partecipante riceverà uno zainetto personalizzato col logo di CorriMutina, un buono spesa Coop di 5 euro e prodotti offerti da Crm Casa della Piada (premi garantiti per 6.000 partecipanti). Premi speciali sono riservati, poi, a 30 gruppi podistici con almeno 10 partecipanti, mentre alle prime 30 scuole classificate (presenti con un minimo di 30 partecipanti) verrà consegnata una gift card Decathlon per l’acquisto di materiale didattico-sportivo, oltre a un omaggio della manifestazione. Sul portale online Modenacorre.it, infine, saranno pubblicati servizi fotografici e video liberamente scaricabili da tutti.

LEGGI ANCHE: