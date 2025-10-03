Venerdì 17 ottobre a San Possidonio arriva Enrico Galiano, tra i prof più amati di Italia e star dei social

SAN POSSIDONIO - Un appuntamento imperdibile nell’ambito degli Stati Generali dell’Adolescenza promosso dal Centro per le famiglie dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Venerdì 17 ottobre alle ore 18:30 presso il Palazzurro, in via O. Focherini, 9 a San Possidonio si terrà il talk con Enrico Galiano. Tra i prof più amati di Italia, star dei social, punto di riferimento per gli studenti (e non solo) Galiano presenterà il talk "Meglio Veri che Perfetti".

Tra i prof più amati d’Italia, scrittore e star dei social, Enrico Galiano porta sul nostro territorio un incontro speciale dedicato a genitori, educatori, ragazzi e a chiunque abbia a cuore il futuro delle nuove generazioni.

L’incontro rappresenta un’occasione imperdibile per genitori, educatori, ragazzi e per chiunque abbia a cuore il futuro delle nuove generazioni, per offrire spunti di riflessione profondi e autentici su temi, fondamentali come la crescita, l’identità, l'importanza di assecondare le proprie vocazioni, anche se imperfette o non comprese, per trovare un senso autentico alla propria esistenza e la libertà di essere se stessi.

L'evento è organizzato in collaborazione tra Centro per le Famiglie, Comune di San Possidonio e la Regione Emilia-Romagna.

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Al termine: firmacopie e possibilità di acquistare i suoi libri

