Venerdì 31 ottobre a Modena arriva “LambroWeen”
MODENA - Venerdì 31 ottobre “LambroWeen” aggregherà in una lunga serata tutti i negozi e locali che promuovono iniziative sul territorio adatte a un pubblico adulto e giovane e di famiglie ,che garantisca una festa aperta a tutta la città coinvolgendo il tessuto imprenditoriale di Modena in una grande festa cittadina, contemporaneamente allo svolgimento di Sciocolà, partner della manifestazione. Tutti i partecipanti sono invitati a venire al crepuscolo, quindi dalle 18 in poi, “truccati o travestiti a tema Halloween” oppure a farsi truccare dagli addetti presso la Lambruscheria e l’Encuentro (Calle di Luca 9-16 ) per poi percorrere le strade e le piazze cittadine lungo i tanti negozi e locali, raccolti nell’apposita mappa, che aderiscono alla serata con assaggi di prodotti enogastronomici territoriali stagionali (piatti a base di zucca, gnocco, caldarroste, ecc) e vini alcolici o analcolici (a scelta), oppure semplicemente col classico “dolcetto o scherzetto”.
L’ingresso è gratuito per tutti coloro che vogliono andare nei negozi e locali aderenti al “Trick or Treat” (dolcetto o scherzetto) coinvolti nella serata grazie al prezioso lavoro di ModenAmoreMio, mentre è previsto un Ticket di 19 euro per chi desidera fare i 7 assaggi di vino e prelibatezze autunnali nei locali aderenti al tour di LambroWeen. Sono previsti inoltre 7 specchi davanti a 7 locali dell’evento dove scattare il “selfie da paura” e taggarsi sulla pagina “Lambruscheria” per ricevere altri “regali o scherzetti”. Tutti i partecipanti al tour avranno anche diritto ad un cioccolatino da ritirare presso i 20 stand di Sciocolà aderenti (segnati dalla cartellonistica apposta) tra cui uno stand che dedicherà alla serata un “ake di Lambrusco, prugne e cioccolato, oltre ad una tappa extra al PalaSciocolà di piazza Matteotti con lo squisito nocino servito direttamente dall’Ordine del Nocino Modenese. Presente inoltre il Club Intagliatori Città di Modena con Luigi e Franco e le splendide zucche artistiche intagliate per l’occasione. Al termine della serata tutti i partecipanti potranno proseguire la notte di Halloween presso i tanti locali indicati sulla mappa e su Modena Parvenza, partner ufficiale della manifestazione.
I LOCALI DEL TOUR LAMBROWEEN
Encuentro
Prime Restaurant
Maxela Passione in carne
Bar Molinari
Stile Libero
Tigellino Ducale
Fa’ a Mod
Volt Cafè
La Lambruscheria
e lo stand del “maronaio” in Piazza San Francesco
I NEGOZI DI “DOLCETTO O SCHERZETTO”
Sono oltre 50, tutti indicati sulla apposita mappa distribuita alla partenza in Calle di Luca o sula pagina instagram “Modenamoremio”
I ticket sono acquistabili da oggi online in prevendita su instagram @lambruscheriamodena ad esaurimento. L’evento con il patrocinio del Comune di Modena è in collaborazione con Confesercenti Modena e Modenamoremio e il sostegno di Alcar Uno, Italpizza e Dolcem, con i dolcetti che metterà a disposizione nel corso della serata. Comunicazione a cura di Modena Parvenza e Zeus Production. Partner della manifestazione sono Cantina Bassoli, Vitivinicola Fangareggi, Gavioli Antica Cantina, Giacobazzi Vini, Cantina Bugno Martino, Ordine del Nocino Modenese, Modena in Vetrina.
