Volley, domenica 26 ottobre la Stadium Mirandola ospita San Donà di Piave

MIRANDOLA - Sabato 26 ottobre alle ore 18, al PalaSimoncelli, la Stadium Mirandola ospita Personal Time San Donà di Piave

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Nuova stagione: stessa casa per i gialloblù: si apre finalmente il campionato casalingo di Serie A3 CREDEM Banca per la Stadium. I primi ad approdare in quel di Mirandola sono i veneti della Personal Time San Donà di Piave. Il club veneziano, alla settima stagione in Serie A3, riparte da quello che può sicuramente essere definito un "progetto giovani", con solo un giocatore nato prima del 2000: il palleggiatore (e capitano) Alessandro Bellucci, confermato dall'annata precedente, si trova alla guida di una serie di giovani di assoluto spessore tecnico e atletico. Ne sono un esempio l'opposto Gioele Barbon, 200cm e 21 anni ancora da compiere, lo schiacciatore classe 2006 Fedrici, 27 punti alla prima di campionato o lo stesso secondo palleggiatore Nicolò Grespan, appena diciottenne.

Sarà sicuramente anche una questione di cinismo e di cancellare subito ciò che di negativo si è visto in quel di Mantova, dice Galliani:

DICHIARAZIONI COMPLETE

“È una squadra giovane, fisicamente e tecnicamente interessante. Giovane sì, che però ha dimostrato di avere un’ottima capacità a muro. Dobbiamo prenderli con le pinze ma comunque non possiamo evitare di aggredirli. In questo campionato non esistono fanalini di coda, ogni partita dovremo combattere con tutto quello che abbiamo. Tutte le domeniche abbiamo una squadra diversa con una caratteristica in grado di metterci in difficoltà”

Roberto Bicego, allenatore

“Iniziamo la stagione casalinga con il coltello tra i denti: nella prima partita abbiamo fatto vedere belle cose ma siamo stati poco cinici e non siamo riusciti a portare a casa neanche un punto. La voglia di rivalsa è tanta e, con il sostegno dei nostri tifosi, proveremo ad interpretare al meglio la partita casalinga cercando di dare il massimo per portare a casa il risultato pieno.”

Andrea Galliani, schiacciatore

