Malore mentre porta il figlio a scuola, Carpi in lutto per la morte di Beniamino Malavasi

CARPI - Carpi piange la scomparsa a poco più di 50 anni di Beniamino Malavasi, storico dipendente comunale del settore Ambiente ed appassionato di cultura, morto ieri, lunedì 3 novembre, in seguito ad un tragico malore accusato in auto mentre portava il figlio a scuola alle elementari "Pertini".

Stava percorrendo via Atene quando ha iniziato a non sentirsi bene, è riuscito ad accostare e a chiamare i soccorsi, ma al loro arrivo purtroppo non c'è stato nulla da fare: Malavasi è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. La famiglia ha chiesto lo svolgimento dell'autopsia per fare luce sulle cause della morte

Beniamino Malavasi lascia la moglie e tre figli.

