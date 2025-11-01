PERSONE | Annarita Maini – Dalla logistica alla salute: una nuova missione

di Francesca Monari

Ci sono momenti nella vita in cui la terra trema, metaforicamente e non. Troppo facile arrendersi, ma Annarita ha scelto una strada diversa: quella della rinascita e della reinvenzione professionale.

Per Annarita Maini, quel momento è arrivato nel 2012. La crisi economica e il devastante terremoto in Emilia non solo hanno scosso la sua regione, ma hanno anche messo un punto a una carriera di 23 anni come impiegata logistica.

Oggi, non spedisce più merci, ma offre un bene molto più prezioso: la salute. È diventata Promotore Mutualistico per MBA Mutua, un ente del Terzo Settore no profit che ha come unica missione quella di tutelare il benessere delle persone.

Il vero punto di svolta, però, non è stato solo il lavoro, ma un’esperienza profondamente personale. A seguito di un infortunio, Annarita si è ritrovata ad affrontare la dura realtà del sistema sanitario pubblico: sei lunghi mesi di attesa per un intervento chirurgico. Senza le risorse per ricorrere a cure private, ha toccato con mano l'angoscia e la frustrazione di chi è in attesa.

In quel momento di vulnerabilità, ha scoperto il mondo della mutualità. Non era solo una soluzione per sé, ma una rivelazione, una missione per tutti coloro che vivono la stessa precarietà sanitaria.

Da sei anni, Annarita è in prima linea, un vero e proprio punto di riferimento, dedicandosi con passione a offrire assistenza sanitaria integrativa a famiglie, pensionati, imprenditori e aziende. La sua visione è chiara e profondamente umana: garantire una protezione sanitaria che sia equa, sostenibile e, soprattutto, accessibile a tutti, indipendentemente dall'età o dallo stato di salute.

La vera forza di questo approccio sta nella sua natura: la mutualità è un sistema trasparente e solidale che, letteralmente, mette la persona al centro. Le soluzioni proposte da MBA Mutua colmano in modo concreto le lacune del sistema pubblico, permettendo di evitare liste di attesa interminabili e costi proibitivi. È la risposta di chi non vuole lasciare la salute al caso, tutelando i propri risparmi e, per le aziende, offrendo un welfare aziendale che ha un impatto sociale tangibile.

L'esperienza di Annarita Maini è la prova vivente che cambiare vita e reinventarsi non solo è possibile, ma può trasformarsi in una vera e propria vocazione. La sua storia ci ricorda che a volte, dalle crisi più difficili, nascono le opportunità più significative e le missioni più altruistiche.

Se conosci qualcuno che ha dovuto rimandare una visita importante, ha affrontato spese mediche insostenibili, o un imprenditore che desidera un welfare aziendale con un cuore sociale, Annarita è lì, pronta ad ascoltare e a consigliare con la competenza di chi ha scelto di non arrendersi e con l'empatia di chi ha provato sulla propria pelle l'importanza di non aspettare.

Leggi anche: PERSONE (di Francesca Monari) | Charlotte Brazi, la pasticcera francese che ha portato Parigi a Modena