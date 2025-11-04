Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
04 Novembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - altro > Raccolta differenziata, arriva il cestino smart Mida

Raccolta differenziata, arriva il cestino smart Mida

|4 Novembre 2025 | adnkronos - altro

(Adnkronos) - In occasione di Ecomondo 2025, la startup innovativa Etrash svela Mida, la nuova generazione di cestini intelligenti che automatizza la raccolta differenziata grazie all'Intelligenza Artificiale. Una soluzione che promette di aumentare la differenziazione fino al 95% e di ridurre i costi operativi del 30%, offrendo alle aziende dati per la rendicontazione Esg. Secondo un'analisi Etrash, la contaminazione delle raccolte in luoghi ad alta affluenza (come aeroporti, centri commerciali, hotel, complessi abitativi, sedi aziendali ed eventi) aumenta i costi di smaltimento fino al 60% rispetto a quanto avviene in scenari più efficienti; introdurre tecnologie avanzate per la raccolta automatizzata dei rifiuti differenziati aiuta a ridurre questi costi, migliorando l’efficienza e la sostenibilità dei processi di gestione dei rifiuti urbani. Il cestino intelligente Mida è infatti caratterizzato da un avanzato sistema di riconoscimento delle immagini basato su Ai: nel momento in cui un rifiuto viene inserito, Mida identifica automaticamente il materiale di cui è composto e lo smista nel compartimento corretto al suo interno.  Inoltre, Mida è un sistema integrato e connesso in rete capace di inviare dati in tempo reale alla piattaforma cloud Etrash, che analizza le informazioni per offrire una panoramica completa e dettagliata della gestione dei rifiuti. Questo permette di ottimizzare l'intero processo, portando a una diminuzione media del 30% dei costi operativi. Tale risparmio deriva non solo dall'ottimizzazione delle operazioni di svuotamento (basate sui reali livelli di riempimento), ma anche dalla riduzione del rifiuto non riciclabile prodotto, il cui smaltimento ha un costo maggiore rispetto alle frazioni riciclabili. Il risultato è un miglioramento dei tassi di corretta differenziazione, che può raggiungere il +95%, riducendo i rifiuti indifferenziati e i relativi costi di smaltimento. Inoltre, la piattaforma di Etrash genera automaticamente report Esg e di sostenibilità, fornendo alle aziende dati precisi e trasparenti, essenziali per i bilanci e le certificazioni ambientali.  Disponibile sia in acciaio inox che in ferro zincato rivestito da pellicola con grafica o verniciato, Mida è dotato di quattro compartimenti interni automatizzati ed è pensato per spazi ad alta affluenza come centri commerciali, aeroporti, fiere, stadi e grandi complessi.  “Con Mida vogliamo semplificare un gesto quotidiano trasformandolo in valore misurabile. La nostra tecnologia permette alle aziende di migliorare la raccolta differenziata e, allo stesso tempo, di monitorare efficacemente il proprio impatto ambientale”, dichiara Filippo Casellato, Founder&Ceo di Etrash. "Abbiamo voluto creare una soluzione capace di generare, attraverso la tecnologia, un impatto positivo tangibile -aggiunge Sebastiano Felicetti, Founder&Cmo di Etrash - Mida non è solo un dispositivo tecnologico, ma un simbolo concreto dell’impegno ambientale delle aziende che scelgono i nostri prodotti: un elemento visibile e riconoscibile che racconta la sostenibilità attraverso il design, i dati e la trasparenza”.  “Con Mida non stiamo solo presentando un prodotto, ma stiamo aprendo una strada completamente nuova verso una gestione intelligente dei rifiuti. In oltre trent’anni nel mondo dell’imballaggio industriale, ho visto il potere trasformativo dell’innovazione applicata a settori tradizionali. Credo che Etrash possa fare lo stesso nel mondo della raccolta differenziata, generando un impatto misurabile e concreto nella sostenibilità urbana”, sottolinea Enrico Corsini, vicepresidente di Etrash e presidente di Ecovera Holding (Corsini Global Holding).   ---sostenibilita/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Malore mentre porta il figlio a scuola, Carpi in lutto per la morte di Beniamino Malavasi
L'addio
Malore mentre porta il figlio a scuola, Carpi in lutto per la morte di Beniamino Malavasi
Storico dipendente comunale del settore Ambiente, per lui non c'è stato nulla da fare nonostante l'immediato intervento dei soccorsi
Carpi, bambino di un anno ustionato in casa con acqua bollente
Cronaca
Carpi, bambino di un anno ustionato in casa con acqua bollente
Portato in ospedale con l'elisoccorso, non sarebbe in pericolo di vita
Carpi, violenza sessuale ai danni di una 14enne in un casolare: indagato 32enne
Cronaca
Carpi, violenza sessuale ai danni di una 14enne in un casolare: indagato 32enne
E' accaduto nel 2024. Nella mattinata di ieri, lunedì 3 novembre, si è svolto l'incidente probatorio
San Felice, un incontro su intelligenza artificiale e uso dello smartphone
L'appuntamento
San Felice, un incontro su intelligenza artificiale e uso dello smartphone
Si svolgerà lunedì 10 novembre, presso la sala consiliare del municipio di piazza Italia, dalle 14.15 alle 15.30
Rave party a Campogalliano, 9 arresti, agenti feriti e oltre 2.800 persone identificate
Cronaca
Rave party a Campogalliano, 9 arresti, agenti feriti e oltre 2.800 persone identificate
Scontri e tensione con le forze dell'ordine, poi l'area dell'ex Bugatti è stata sgomberata
"Io, bambino zero", presentato alla Camera il libro di Davide Tonelli Galliera
L'iniziativa
"Io, bambino zero", presentato alla Camera il libro di Davide Tonelli Galliera
"Si tratta di una testimonianza dolorosa e coraggiosa" ha commentato la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari
Sanità, mercoledì 5 novembre sciopero indetto dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani
Da sapere
Sanità, mercoledì 5 novembre sciopero indetto dal Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani
Possibili disagi, ma saranno garantite le prestazioni minime indispensabili
Quando il calcio racconta l’Europa, a Modena due incontri in piazza Grande
Sport
Quando il calcio racconta l’Europa, a Modena due incontri in piazza Grande
Martedì 4 e giovedì 20 novembre lo spazio di Europe Direct Modena ospita due talk sul legame tra il pallone e l’integrazione europea
Unimore, la nuova direttrice del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria sarà Elena Degoli
La novità
Unimore, la nuova direttrice del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria sarà Elena Degoli
E' stata eletta al primo turno dal Consiglio di dipartimento del DISMI tenutosi il 21 ottobre, con 48 voti su 71 votanti
Storie di donne di ieri e di oggi, una serata a Limidi di Soliera
Vestiti, usciamo
Storie di donne di ieri e di oggi, una serata a Limidi di Soliera
E' organizzata da Antonella Monzoni e Carla Varini del gruppo di lettori Sottovoce
Turismo, l’Emilia-Romagna conquista tutti i finanziamenti del Fondo Nazionale: investimenti per Appennino e costa
Il bando
Turismo, l’Emilia-Romagna conquista tutti i finanziamenti del Fondo Nazionale: investimenti per Appennino e costa
Grazie ai fondi nazionali, le Regioni hanno potuto destinare le somme residue del bilancio a nuovi interventi strategici per la crescita e la competitività del turismo
A San Felice due incontri sui Padri della Chiesa con don Carlo Truzzi
L'opportunità
A San Felice due incontri sui Padri della Chiesa con don Carlo Truzzi
Gli appuntamenti sono per i prossimi giovedì, 13 e 20 novembre
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Ascolti tv, 'Blanca 3' su Rai1 vince prime time
Ascolti tv, 'Blanca 3' su Rai1 vince prime time
Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale: è accusata di truffa aggravata
Pandoro Gate, Chiara Ferragni in tribunale: è accusata di truffa aggravata
Fiorentina, esonerato Pioli. Galloppa allenatore ad interim
Fiorentina, esonerato Pioli. Galloppa allenatore ad interim
Caso Lola, la killer non fa ricorso contro condanna a ergastolo
Caso Lola, la killer non fa ricorso contro condanna a ergastolo
Vaccini, da antinfluenzale a anti-pertosse: ecco quelli per le donne in gravidanza
Vaccini, da antinfluenzale a anti-pertosse: ecco quelli per le donne in gravidanza
Sostenibilità: Gruppo Saviola, cresce capacità riciclo di legno post consumo (+10%)
Sostenibilità: Gruppo Saviola, cresce capacità riciclo di legno post consumo (+10%)
Donna accoltellata a Milano, 59enne confessa: "Scelto luogo simbolo del potere economico"
Donna accoltellata a Milano, 59enne confessa: "Scelto luogo simbolo del potere economico"
Gaza, da gennaio in campo prime truppe Forze di sicurezza internazionali: ecco la bozza Usa per "imporre la pace"
Gaza, da gennaio in campo prime truppe Forze di sicurezza internazionali: ecco la bozza Usa per "imporre la pace"
Appalti pilotati in Sicilia, chiesto l'arresto per l'ex governatore Cuffaro
Appalti pilotati in Sicilia, chiesto l'arresto per l'ex governatore Cuffaro
La vendita diretta targata Amway festeggia 40 anni in Italia con 40.000 partner
La vendita diretta targata Amway festeggia 40 anni in Italia con 40.000 partner
Crollo Torre dei Conti, Zakharova insiste: "Ambasciatore ricorderà che sponsorizzare Kiev è crimine"
Crollo Torre dei Conti, Zakharova insiste: "Ambasciatore ricorderà che sponsorizzare Kiev è crimine"
4 novembre, Mattarella: "Prezioso il contributo delle forze armate per la libertà"
4 novembre, Mattarella: "Prezioso il contributo delle forze armate per la libertà"
Estate di San Martino in anticipo, sole e temperature sull'Italia miti ma dura poco
Estate di San Martino in anticipo, sole e temperature sull'Italia miti ma dura poco
Crollo Torre dei Conti, dopo la morte di Octay Stroici si indaga per omicidio e disastro colposi
Cronaca
Crollo Torre dei Conti, dopo la morte di Octay Stroici si indaga per omicidio e disastro colposi
Nepal, morti i due alpinisti italiani dispersi sul massiccio del Manaslu
Nepal, morti i due alpinisti italiani dispersi sul massiccio del Manaslu
Napoli-Eintracht Francoforte: orario oggi, probabili formazioni e dove vederla in tv
Napoli-Eintracht Francoforte: orario oggi, probabili formazioni e dove vederla in tv
Belve, oggi la seconda puntata. Gli ospiti di Fagnani e la sorpresa De Filippi
Belve, oggi la seconda puntata. Gli ospiti di Fagnani e la sorpresa De Filippi
Dalla California a New York, oggi in Usa il test elettorale dopo il primo anno di Trump
Dalla California a New York, oggi in Usa il test elettorale dopo il primo anno di Trump
Elezioni New York, oggi si vota per eleggere il nuovo sindaco
Elezioni New York, oggi si vota per eleggere il nuovo sindaco
Ucraina, Russia avanza: i dati e l'analisi. Battaglia per Pokrovsk, il piano di Putin
Ucraina, Russia avanza: i dati e l'analisi. Battaglia per Pokrovsk, il piano di Putin

Rubriche

Clamoroso al Cibali - Cosa serve al settore giovanile del 2025? Allenatori, insegnanti, educatori, preparatori? La riflessione di mister Daniele Denti
Sport - I settori giovanili provinciali sono mutati negli anni e a cambiare e allinearsi alle nuove esigenze deve essere anche l’approccio tecnico e sportivo
ITINERARI CURIOSI | A Cavezzo un viaggio tra le stelle, a due passi da casa
Rubrica - Il telescopio principale, con i suoi 40 cm di diametro, è attivo da cinquant’anni e ha contribuito a importanti osservazioni astronomiche.
ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.

SALUTE

Educare i bambini a una corretta alimentazione, la nuova sfida delle famiglie italiane
Educare i bambini a una corretta alimentazione, la nuova sfida delle famiglie italiane
Tumori, novembre mese prevenzione cancro prostata, da sintomi a cure focus del Gemelli
Tumori, novembre mese prevenzione cancro prostata, da sintomi a cure focus del Gemelli
Manovra, Fnopi: "Positive le misure e l'attenzione per gli infermieri"
Manovra, Fnopi: "Positive le misure e l'attenzione per gli infermieri"
Non solo gonorrea e sifilide, aumentano infezioni trasmesse sessualmente: allarme da Mpox a tigna
Non solo gonorrea e sifilide, aumentano infezioni trasmesse sessualmente: allarme da Mpox a tigna
Bisogna camminare come i giapponesi, così la salute migliora
Bisogna camminare come i giapponesi, così la salute migliora
Medicina, al neurologo Rossini premio 'Energie per Roma - Salute'
Medicina, al neurologo Rossini premio 'Energie per Roma - Salute'
Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa 'tossico'. L'allarme sociale raccontato in un libro
Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa 'tossico'. L'allarme sociale raccontato in un libro
Malattie rare, Aisla: "Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere"
Malattie rare, Aisla: "Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere"
Sanità, Ucb e Altems: "Partecipata per Ssn equo, efficiente e sostenibile"
Sanità, Ucb e Altems: "Partecipata per Ssn equo, efficiente e sostenibile"
Il dentista: "No alle scorte di dolcetti, sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa"
Il dentista: "No alle scorte di dolcetti, sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa"
Influenza, esperti: "4 mln italiani colpiti la scorsa stagione, con vaccino spray -61% ricoveri"
Influenza, esperti: "4 mln italiani colpiti la scorsa stagione, con vaccino spray -61% ricoveri"
Frecciarosa, oltre 46 mln di passeggeri raggiunti dalla campagna di prevenzione
Frecciarosa, oltre 46 mln di passeggeri raggiunti dalla campagna di prevenzione

Sul Panaro on air

    • WatchInaugurato il Municipio post sisma a Concordia, il nostro reportage dalle sponde del Secchia
    • WatchRicostruzione post sisma 2012, il punto a Finale Emilia
    • WatchL'Università a Mirandola diventa realtà: inaugurato il primo corso di laurea

    • ATTUALITÀ

    Raccolta differenziata, arriva il cestino smart Mida
    Raccolta differenziata, arriva il cestino smart Mida
    Manageritalia: in Emilia Romagna occupazione oltre la media nazionale e ai massimi tra i 25-34enni
    Manageritalia: in Emilia Romagna occupazione oltre la media nazionale e ai massimi tra i 25-34enni
    iOS 26.1 su iPhone, tutte le novità dell'aggiornamento
    iOS 26.1 su iPhone, tutte le novità dell'aggiornamento
    Enogastronomia, Merano Wine Festival premia i dolci Loison con il WineHunterOro
    Enogastronomia, Merano Wine Festival premia i dolci Loison con il WineHunterOro
    YAMAHA a EICMA 2025: tecnologia, emozioni e grandi novità
    YAMAHA a EICMA 2025: tecnologia, emozioni e grandi novità
    Infortuni, dalla tracciabilità a cultura della prevenzione: sul nuovo decreto la parola a esperti e aziende
    Infortuni, dalla tracciabilità a cultura della prevenzione: sul nuovo decreto la parola a esperti e aziende
    Ricerca e innovazione: il CNR misura progressi e sostenibilità post-PNRR
    Ricerca e innovazione: il CNR misura progressi e sostenibilità post-PNRR
    Bonifiche, via ai "Site Visit": la nuova strategia per risanare la Terra dei Fuochi
    Bonifiche, via ai "Site Visit": la nuova strategia per risanare la Terra dei Fuochi
    Whitelab a Ecomondo, il rapporto tra testing e inquinanti emergenti
    Whitelab a Ecomondo, il rapporto tra testing e inquinanti emergenti
    Verifica dell'età per siti VM18, quando parte e come funziona
    Da sapere
    Verifica dell'età per siti VM18, quando parte e come funziona
    A partire dal 12 novembre, navigare sui siti pornografici come Pornhub, XHamster e OnlyFans in Italia non sarà più immediato
    Oppo Find X9 Pro, la recensione
    Oppo Find X9 Pro, la recensione
    Oppo racconta la serie Find X9, tra batteria infinita e IA attenta alla privacy
    Oppo racconta la serie Find X9, tra batteria infinita e IA attenta alla privacy

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Ricostruzione
    Concordia sulla Secchia, Palazzo Corbelli torna a nuova vita dopo il sisma del 2012
    Il rientro degli uffici comunali è previsto per marzo 2026. Nello stesso anno, nella seconda metà, un’ala al piano terra ospiterà un museo dedicato alla storia di Concordia
    Il caso
    Il Chiosco 1906 di Mirandola continua a volare. E c’è una novità in arrivo.
    “Gli altri ristoratori? Macché invidia: ci ringraziano!”
    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana

    Curiosità

    A Modena il giuramento di Ippocrate di 148 nuovi medici e odontoiatri: “Servire le persone con competenza e umanità”
    La cerimonia
    A Modena il giuramento di Ippocrate di 148 nuovi medici e odontoiatri: “Servire le persone con competenza e umanità”
    Cerimonia solenne dedicata ai neo iscritti all’Ordine dei Medici provinciale. Le donne superano per la prima volta gli uomini tra i camici bianchi
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori

    chiudi