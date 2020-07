Bibbiano, Lugli (FdI): “Bene commissione, i lavori partano subito”

Sull’istituzione della commissione d’inchiesta sugli affidi di Bibbiano si è espresso Marian Lugli di Fratelli d’Italia: riportiamo la nota in forma integrale.

Siamo stati i primi ad andare a Bibbiano per accendere i riflettori sullo scandalo degli affidi illeciti emerso con l’inchiesta “Angeli e Demoni” che ha dato avvio all’istituzione di una commissione d’inchiesta sugli affidamenti illeciti e le case famiglia. Finalmente la Camera ha votato ieri la sua approvazione. Ora i lavori partano immediatamente perché è necessario fare luce su tutto quello che non funziona in Italia sul sistema degli affidi. Non ci stancheremo mai di parlare di Bibbiano e di tutti i bambini che non sono tutelati, finché le vittime non avranno giustizia.

Io ero presente compreso tanti altri residenti della bassa a Bibbiano per portare la nostra vicinanza.