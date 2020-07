Commissione Covid, il punto sull’assistenza sanitaria

MODENA – Le attività e i numeri della sanità modenese durante la fase più acuta dell’emergenza Coronavirus costituiscono il tema della seduta di giovedì 9 luglio della Commissione consiliare speciale “Per ripartire dopo il Covid”, che con questa assemblea, in programma alle 18 nella sala consiliare e in teleconferenza, alla presenza di tre relatori, avvia i lavori in supporto all’azione dell’amministrazione per affrontare la crisi sanitaria, economica e sociale dovuta alla diffusione del virus.

Nella seduta sarà fatto il punto sull’organizzazione dell’assistenza erogata a partire da febbraio dalle due Aziende sanitarie di Modena, Ausl e Azienda ospedaliero – universitaria, e sulle ricadute rispetto ai servizi territoriali. Durante i lavori interverranno in audizione per l’Ausl il direttore del dipartimento di Sanità pubblica Davide Ferrari e la direttrice sanitaria Silvana Borsari e per il Policlinico il direttore sanitario Luca Sircana.

I successivi incontri della Commissione saranno incentrati sulle conseguenze che l’emergenza sanitaria rischia di comportare per l’economia e i livelli dell’occupazione (martedì 22 luglio) e per il trasporto pubblico per gli studenti (lunedì 28 luglio). A seguire, dopo la sospensione estiva in agosto, saranno trattati gli altri argomenti di interesse dell’organismo, definiti come prioritari dalla cabina di regia presieduta da Paola Aime: prevenzione e ambiente, socialità e capacità sociale, cultura, scuola.

I cittadini possono contattare la Commissione via e-mail, inviando segnalazioni e richieste di informazioni, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato: commissionecovid@comune. modena.it.

