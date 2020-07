Finale Emilia, vietato abbandonare guanti e mascherine in aree pubbliche

FINALE EMILIA – Con una nuova ordinanza, con decorrenza dal 10 luglio e sino a nuova ordinanza di revoca, nel Comune di Finale Emilia è vietato l’abbandono di mascherine e guanti monouso utilizzati per la protezione da COVID-19 in aree pubbliche o aperte al pubblico. Per chi trasgredisce l’ordinanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00.

A scopo cautelativo, infatti, fazzoletti o carta in rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati ma nonostante le prescrizioni vigenti contro l’abbandono dei rifiuti, le indicazioni sul corretto smaltimento di mascherine e guanti monouso utilizzati per protezione dalla diffusione del contagio da COVID-19, si è rilevato che permangono comportamenti personali non rispettosi delle disposizioni.

