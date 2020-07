Modena, aggressione in via Gramsci: la Polizia di Stato individua il responsabile

MODENA – La Polizia di Stato di Modena ha denunciato in stato di libertà un cittadino albanese clandestino, di 41 anni, per i reati di lesioni personali aggravate e inosservanza delle norme sugli stranieri.

L’uomo, che cercava di nascondersi dietro un’autovettura in sosta in via Buozzi, è stato individuato e bloccato dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti a seguito di segnalazione alla linea di emergenza 112 NUE di una aggressione in atto da parte dell’albanese nei confronti di due avventori di un bar, sito in via Gramsci.

Il 41enne, in forte stato di agitazione, probabilmente infastidito da qualche sguardo di troppo, aveva reagito in malo modo, aggredendo con spinte e schiaffi le due vittime di nazionalità pakistana, che si trovavano sedute all’esterno dell’esercizio commerciale e che si erano viste poi costrette a difendersi, riportando nel tafferuglio alcune ferite da taglio alle braccia.

L’aggressore si era poi dato alla fuga a torso nudo in direzione di via Buozzi, dove appunto le Volanti lo hanno intercettato e fermato.

L’albanese, corrispondente alla descrizione dell’aggressore fornita sia dalle vittime sia da altri testimoni presenti al momento dei fatti, è stato accompagnato in Questura per accertamenti, dai quali è emerso essere oberato da precedenti di Polizia ed irregolare sul territorio nazionale.

La lama utilizzata nel corso dell’aggressione non è stata rinvenuta.

I due pakistani sono stati accompagnati dal 118 in Pronto Soccorso, dal quale sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 10 e 5 giorni per ferite da arma bianca.

