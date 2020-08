Arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento

Nella notte del 22 agosto, il personale del Commissariato di Polizia di Sassuolo ha tratto in arresto un cittadino tunisino, di anni 33, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Lo straniero verso le ore 02:30 di notte, si era presentato presso questo Commissariato, in evidente stato di ebbrezza alcolica e sanguinante a una mano, asserendo di essere stato ferito da un suo connazionale.

Sul posto gli agenti hanno richiesto l’intervento di personale medico che ha provveduto a medicare la ferita. L’uomo dopo essere stato curato, alla richiesta di esibizione di un documento, volto alla sua identificazione, è andato però in escandescenza rifiutando di farsi identificare e tentando più volte di farsi del male cercando di sbattere la testa contro il muro per poi aggredire fisicamente gli operatori, uno dei quali ha riportato lesioni refertate e giudicate guaribili in giorni 5.

Per i fatti di cui sopra lo straniero in Italia senza fissa dimora, è stato tratto in arresto.

Trattenuto nelle celle di sicurezza come disposto dal P.M. di turno, in attesa del processo per direttissima, il tunisino ha seguitato nei comportamenti violenti arrivando a danneggiare la porta della cella di sicurezza.

Giudicato in mattinata presso il Tribunale di Modena, il tunisino è stato condannato alla misura del divieto di dimora nella provincia di Modena.

