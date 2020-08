Bomporto aderisce ai voucher sport, sostegno ai ragazzi che si iscrivono ad attività sportive

BOMPORTO – La Regione Emilia-Romagna ha stanziato risorse finanziarie che i Comuni utilizzeranno per sostenere le famiglie in difficoltà economica, al fine di consentire loro di far riprendere o proseguire l’attività sportiva da parte dei loro figli per i corsi/campionati sportivi per l’anno 2020/2021. Al Comune di Bomporto, che, aderendo, ha colto questa importante opportunità, sono stati attribuiti 7.350,00 euro che verranno assegnati alle famiglie richiedenti mediante erogazione di un voucher del valore minimo di €150, per un totale massimo di 49 voucher.

L’assegnazione avverrà tramite una procedura di assegnazione che condurrà ad una graduatoria finale.

I requisiti per poter accedere beneficiare del voucher e le procedure per fare domanda (che dovrà essere presentata entro e le ore 12 del 19 settembre 2020) possono essere consultati sul sito del Comune di Bomporto oppure contattando il Servizio Sport e Volontariato, tel. 059 800722 nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì – dalle 8:30 alle 12:30, o scrivendo all’indirizzo promozione@comune.bomporto.mo.it

