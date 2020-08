Bomporto, serata di grandi successi per chiudere la rassegna “…E quindi uscimmo a riveder le stelle”

BOMPORTO – Il concerto del Fusion’s Choir & Group di sabato 22 agosto chiude la rassegna “…E quindi uscimmo a riveder le stelle”, la proposta culturale dell’estate di Bomporto.

L’appuntamento è alle 21 in piazza Donatori di Sangue a Bomporto, dove il gruppo musicale salirà sul palco per proporre una fusione contemporanea dei grandi successi di ieri e oggi di diversi generi, dal pop di Michael Jackson al rock dei Toto, dal soul di Aretha Franklin ai grandi musical di Broadway, arrangiati per valorizzare la coralità di voci uniche, accompagnate da una band piena di energia.

Dopo il successo di pubblico del concerto di Sorbara e dello spettacolo musicale di Solara, questo terzo appuntamento manda in archivio il ciclo di serate organizzato dal Comune di Bomporto, con il contributo della Regione Emilia Romagna e la preziosa collaborazione delle associazioni Piccole Luci, Porto delle Idee, ViviAmo Sorbara e Festa della Tagliatella.

L’evento è ad ingresso gratuito e si svolgerà in sicurezza, nel pieno rispetto delle linee guida indicate dalla Regione Emilia Romagna in materia di manifestazioni pubbliche, con l’utilizzo delle mascherine e il mantenimento del distanziamento fisico.

Per partecipare è consigliata la prenotazione, contattando il Servizio Promozione del Territorio del Comune di Bomporto allo 059-800722 o allo 059-800736, oppure inviare una mail a promozione@comune.bomporto.mo.it.

