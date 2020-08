Camposanto, sfalcio dei parchi e dei giardini comunali

CAMPOSANTO – Le piogge delle ultime settimane hanno determinato una rapida crescita dell’erba in tutte le aree verdi del nostro territorio. L’ufficio tecnico comunale sta provvedendo allo sfalcio di tutti i parchi del comune (Daolio, via Gandhi, largo Sarzi, via Giannone, via Circonvallazione e due parchi interni in via Don Minzoni) e dei giardini dei tre edifici scolastici.

Purtroppo un guasto al trattorino rasaerba ha determinato una sospensione imprevista delle operazioni, che anziché essere concluse entro questa settimana, saranno concluse nei prossimi giorni dalla ditta Morselli.

La ditta Rubizzani sta invece procedendo come da programma, previsto nell’appalto, allo sfalcio della zona arginale e dell’area verde adiacente a via Borsellino.

