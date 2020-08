Carpi, la violenza di grandine e temporale abbatte alberi e allaga strade

CARPI – L’allerta meteo era stata chiara: temporali, vento e grandine. E il temporale che si è abbattuto a Carpi non ha lasciato scampo: anche i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un albero abbattuto dalla forza del vento in via Giovanni XXIII, in direzione Famila. All’incrocio di via Ugo da Carpi con via C.Marx il tronco ha piegato anche il semaforo. La grandine ha danneggiato auto, vetri e tapparelle.

[Articolo in aggiornamento]

