Cavezzo, gli “Spiriti in fondo al bosco” per bambini da 6 a 10 anni

CAVEZZO – Come si manda via la paura? Naturalmente ridendoci su e riflettendo.

Sabato 5 settembre 2020 la Biblio aspetta numerosi i suoi piccoli lettori a un nuovo incontro in mezzo al verde.

Presso il parco “Falcone e Borsellino” a Cavezzo vi sarà una narrazione teatrale itinerante, tenuta dal Collettivo “Serraglio di Baladam” in cui i bambini, sempre con le dovute distanze di sicurezza, saranno chiamati a partecipare in prima persona al racconto!

Non vediamo l’ora di ritrovarci insieme.

Per informazioni e prenotazioni contattateci attraverso il numero telefonico della Biblioteca: 0535.49830

